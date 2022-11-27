Son Dakika: Erdoğan, AKP'nin seçim takvimini başlattı

27 Kasım 2022 Pazar, 18:00

AKP Genel Başkanı ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, partisinin "İstanbul’un Sözü: Birlik, İrade, Zafer Programı"nda açıklama yaptı.

Erdoğan, "İnsanlarımızı karamsarlık çukurunda boğmak için uğraşan küresel baronlara, emperyalist çetelere eyvallah etmeyeceğiz. Milletimizden aldığımız güçle bu imtihanı başarıyla tamamlayacağız. Bu hedefe ulaşmak için Cumhur İttifakı çatısı altında gece gündüz çalışacağız. Önce kendi içimizdeki birliğimizi ve kardeşliğimizi güçlendireceğiz" ifadelerini kullandı.

"PROGRAMIN İLK TURUNU OCAK AYINA KADAR TAMAMLAMAYI PLANLIYORUZ"

Erdoğan'ın açıklamalarının satır başları şöyle oldu:

"Bugün burada 32 bin sandıktan görev alacak 96 bin AK Parti sevdalısı ile buradayız. Amacımız AK Parti ailesinin tüm fertleriyle 16 milyon İstanbullunun tamamına ulaşmaktır Aynı çalışmayı 81 vilayetimizin tamamında gerçekleştireceğiz. Yılmadan usanmadan Türkiye'nin alt yapısını biz değiştirdik, üst yapısını da biz inşa edeceğiz. Biz kuru vaat yapmıyoruz, icraat yapıyoruz. Türkiye'yi yeni yüzyıla biz hazırlıyoruz. 2023 için birlik, irade, zafer sözü veren İstanbul her alanda yaptığı gibi bu hususta da Türkiye'nin lokomotifliğini yürütecektir.

Durmadan, usanmadan, yılmadan Türkiye'nin altyapısını biz değiştirdik, üst yapısını da biz inşa edeceğiz. Biz kuru sıkı atmıyoruz. İcraat, icraat, icraat... Türkiye'yi yeni yüzyıla biz hazırlıyoruz.

Geçtiğimiz hafta sadece bir günde İstanbul'un 39 ilçesinde 200 bin haneyi ziyaret ederek bu doğrultuda ilk adımı başarıyla attık. Seçime kadar her haneyi 2 kez ziyaret ederek sahada en küçük bir boşluk bırakmayacağız. Bu programın ilk turunu Ocak ayına kadar tamamlamayı planlıyoruz.

Birileri yuvarlak masanın etrafında döne dursun biz sahayı emekle, kalple, azimle, fedakarlıkla ilmik ilmik örerek kendi işimize bakacağız.

"AK PARTİ TEŞİKİLATI OLARAK SİZDEN SÖZ İSTİYORUM"

Partimizin bu günlere ulaşmasında katkı veren her bir kardeşime de şükranlarımı sunuyorum. AK Parti, milletin partisidir. Bu partinin kurucusu da bundan sonra onu daha da güçlendirerek devam ettirecek olan da bizatihi milletimizin ta kendisidir.

Davayı gönlüne od eyleyen bu kadro inşallah 2023'te bir kez daha bayrağı zirveye dikecektir. Ey İstanbul, bu şehri fert fert, hane hane, sandık sandık, ilçe ilçe Türkiye Yüzyılı'na taşımaya hazır mıyız? Sandığı irade, davayı namus, Türkiye'yi sevda bilen AK Parti İstanbul teşkilatı olarak sizlerden söz istiyorum.

İçeride ve dışarıda tertiplenen kumpasları nasıl bozduysak, darbecileri nasıl bozguna uğrattıysak, felaket senaryolarını nasıl boşa çıkardıysak 2023 ile ilgili sinsi plan ve hedefleri çöpe atacağız. İnsanlarımızı karamsarlık çukurunda boğmak için uğraşan küresel baronlara, emperyalist çetelere eyvallah etmeyeceğiz. Milletimizden aldığımız güçle bu imtihanı başarıyla tamamlayacağız. Bu hedefe ulaşmak için Cumhur İttifakı çatısı altında gece gündüz çalışacağız. Önce kendi içimizdeki birliğimizi ve kardeşliğimizi güçlendireceğiz.

Buradan yeni bir görev veriyorum. Her birimiz kendi oy kullandığımız sandığın üyeleri ve mahalle temsilcileri ile bir araya geleceğiz. Aynı şekilde, ikamet ettiğimiz bölgedeki AK Parti üyeleri ile temasa geçeceğiz. Her bir üyemizi partimize yeni bir üye kazandırması için teşvik edeceğiz. Halka halka bu seferberliği 85 milyona yayacağız.

ERDOĞAN YİNE MUHALEFETİ HEDEF ALDI

Ülkemizin bugün yaşadığı sorunları çözebilecek programa, vizyona, kadroya sahip tek parti biziz. Muhalifler bile alanen söyleyemeseler de dost ortamlarında bu gerçeği dile getirmekten kendilerini alıkoyamıyorlar.

Biz Türkiye Yüzyılı vizyonumuzu şekillendirmek için çalışırken muhalefetin avara kasnak misali attığı boş lafları milletimiz de görüyor. Türkiye'nin geçtiğimiz 20 yılda elde ettiği asırlık kazanımları inkar edenlerin gözüne dizine dursun.

Pençe-Kilit Harekatı'nda 480 terörist etkisiz hale getirildi. Şehitlerimiz var. Rabbim şehitlerimizi sevgili habibine komşu eylesin. Rabbim bizlere de bu şehadeti nasip eylesin.