Son dakika... Erdoğan, Bahçeli ile Saray'da görüşecek

Son dakika haberi... AKP'li Cumhurbaşkanı Erdoğan, bugün saat 16.30’da MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli’yi Saray'da kabul edecek.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 20 Mart 2023 - 13:23
Son dakika... Erdoğan, Bahçeli ile Saray'da görüşecek
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Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın 10 Mart'ta seçimi resmen ilan etmesiyle seçim süreci resmen başladı. Siyasette 'ittifak' ziyaretleri sürerken; ikili temaslar da sürüyor.

Son olarak AKP'li Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın, Milliyetçi Haraket Partisi (MHP) Genel Başkanı Devlet Bahçeli ile bir araya geleceği öğrenildi.

Basına kapalı gerçekleşecek görüşme saat 16.30'da, Saray'da gerçekleşecek.


AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayip Erdoğan Recep Tayyip Erdoğan

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