Son dakika... Erdoğan, Bahçeli ile Saray'da görüşecek

Yayınlanma: 20 Mart 2023 - 13:23

Güncelleme: 20 Mart 2023 - 13:37

Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın 10 Mart'ta seçimi resmen ilan etmesiyle seçim süreci resmen başladı. Siyasette 'ittifak' ziyaretleri sürerken; ikili temaslar da sürüyor.

Son olarak AKP'li Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın, Milliyetçi Haraket Partisi (MHP) Genel Başkanı Devlet Bahçeli ile bir araya geleceği öğrenildi.

Basına kapalı gerçekleşecek görüşme saat 16.30'da, Saray'da gerçekleşecek.