Fenerbahçeli futbolcular Arda Güler ile İsmail Yüksek İspanya'da manşetlere çıktı

Yayınlanma: 17 Mart 2023 - 15:50

Güncelleme: 17 Mart 2023 - 15:57

Fenerbahçe’nin Sevilla’yı 1-0 mağlup ettiği UEFA Avrupa Ligi son 16 turu karşılaşması İspanyol basınında da geniş yer bulurken, manşetleri süsleyen isim Arda Güler oldu.

Dünyaca ünlü İspanyol gazetesi AS karşılaşmanın en iyileri olarak Arda'yı ve uzun bir aranın ardından formasına kavuşan bir diğer milli futbolcu İsmail Yüksek’i gösterdi.

Arda Güler

"UZUN SÜRE KALMAZ"

AS’ın maç değerlendirmesinde Arda için kullanılan, "İstanbul’da uzun süre kalmayacak" ifadeleri dikkat çekerken, Marca’da ise genç oyuncunun bir dönem Galatasaray forması giyen Brezilyalı oyuncu Fernando’ya kurduğu üstünlüğe dikkat çekildi.

Diario de Sevilla gazetesinde ise Arda’nın Sevilla orta sahası ile defansı arasında aldığı toplarla her geçen dakika daha büyük bir tehlikeye dönüştüğü ifade edildi.

REKOR KIRDI

Bu sezon Avrupa Ligi’nde ligde olduğundan daha fazla süre alan Arda, 84 dakika sahada kaldığı Sevilla maçında bu sezon en uzun süre oynadığı maçı geride bıraktı.

Karşılaşmayı yedi başarılı çalımla tamamlayan genç oyuncu, UEFA Avrupa Ligi’nde bu sezon bir maçta en az yedi çalım atan en genç oyuncu olarak da dikkatleri üzerine çekti.

İsmail Yüksek

EN ÇOK FAUL ALAN İSİM

UEFA Avrupa Ligi’nde bir maçta en az yedi çalım atan Arda dışındaki en genç oyuncu Rennes’in oynadığı her iki Shakhtar Donetsk karşılaşmasını da yedişer çalımla tamamlayan 20 yaş ve 294 günlük Belçikalı yıldız Jeremy Doku olurken, listenin en yaşlı ismi ise son dönemdeki performansıyla adından söz ettiren Angel Di Maria oldu.

Sevilla karşısında maç boyunca 23 kez ikili mücadeleye giren ve bu mücadelelerin 16’sından galip ayrılan Arda sahanın en fazla ikili mücadele kazanan oyuncusu olurken, dört kezle sahanın en çok faul alan ismi olmayı da başardı. 84 dakika sahada kalan Arda, aynı zamanda 2022-2023 sezonunda en fazla süre aldığı maçı oynadı.

DÜNYA DEVLERİ TRİBÜNDEN İZLEDİ

Öte yandan yine AS gazetesinin haberine göre; Barcelona ve Atletico Madrid, Arda Güler'in durumunu yakından takip ediyor. Sezon sonunda ise bu iki dev kulübün Arda Güler için hamle yapması bekleniyor.

Ayrıca Sevilla maçında Manchester City, PSG ve Arsenal gibi kulüplerin gözlemcilerinin Arda Güler'i tribünden takip ettiği belirtildi.