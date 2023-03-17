Eski Galatasaraylı Felipe Melo'dan Fenerbahçelileri kızdıran paylaşım

Yayınlanma: 17 Mart 2023 - 09:59

Güncelleme: 17 Mart 2023 - 11:57

UEFA Avrupa Ligi Son 16 turunda temsilcimiz Fenerbahçe, Sevilla'ya elendi. Sarı-lacivertlilerin, Avrupa kupalarına vedasının ardından Galatasaray'ın eski oyuncusu Felipe Melo sosyal medya hesabından bir paylaşımda bulundu.

Felipe Melo'nun bu paylaşımı sosyal medyada kısa süre içerisinde gündem oldu. Brezilyalı oyuncuya tepki gösterildi.

FENERBAHÇE VEDA ETTİ

UEFA Avrupa Ligi'ndeki temsilcimiz Fenerbahçe, son 16 turunda Sevilla ile eşleşti. Sarı-lacivertliler ilk maçta rakibine deplasmanda 2-0 mağlup oldu. Kadıköy'de dün akşam oynanan mücadelede rakibini 1-0'la geçen sarı-lacivertlilere bu skor yetmedi. Sevilla, UEFA Avrupa Ligi'nde çeyrek final biletini alan taraf oldu.

"BENİ ANLADIN MI?"

Galatasaray'ın eski futbolcusu Felipe Melo, Fenerbahçe'nin UEFA Avrupa Ligi'ne veda etmesinin ardından bir paylaşımda bulundu. Brezilyalı futbolcu paylaşımında, "Sadece Galatasaray, Avrupa'da şampiyon oldu. Beni anladın mı? En büyük Cimbom" ifadelerini kullandı.

Felipe Melo'nun bu paylaşımı Fenerbahçe taraftarlarını sinirlendirdi.

DERBİDE ORTALIĞI KARIŞTIRMIŞTI

Fenerbahçe taraftarlarının tepki gösterdiği Felipe Melo, Brezilya'da geçtiğimiz hafta oynanan Fluminense - Flamengo derbisine damga vurmuştu. Fluminense'in 2-1 kazandığı maçın son anlarında iki takım oyuncuları arasında bir kavga çıkmıştı. Çıkan kavgaya dahil olan isimlerden biri de Felipe Melo'ydu.

Flamengolu Gerson'un yere düşen Giovanni'ye tekme atmasının ardından Melo büyük tepki gösterdi. Bu andan itibaren iki takım oyuncuları arasında büyük bir kavga çıktı. Felipe Melo, rakip oyuncularla girdiği bu kavganın ardından kırmızı kartla cezalandırıldı. Saha kenarına doğru yönelen Melo, Flamengolu taraftarlarla da tartıştı. Felipe Melo uzun süre sahadan çıkmamakta direndi. VAR kontorlünün ardından kırmızı kart kararı geçerli sayıldı. Bir süre daha sahada hakemle tartışan tecrübeli oyuncu takım arkadaşları tarafından zor sakinleştirildi.