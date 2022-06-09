Son Dakika: Erdoğan: 'Cumhur İttifakı'nın adayı benim'

09 Haziran 2022 Perşembe, 16:23

AKP'li Cumhurbaşkanı Erdoğan, Gaziemir Fuar Alanı'nda açıklamalarda bulundu. Erdoğan, CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu'nu hedef alarak, "Ha bire söylüyorsun Cumhur İttifakı'nın adayı belli olsun. Cumhur İttifakı'nın adayı Tayyip Erdoğan. Bay Kemal ya adaylığını açıkla ya da adayını açıkla" dedi. Aynı açıklamasında Erdoğan, "Seçim önümüzdeki yıl haziran ayının ortasında yapılacak" ifadelerini kullandı.

Erdoğan'ın açıklamalarından öne çıkanlar şu şekilde:

"Maalesef bu şehir bir süredir kendini temsil edenler bakımından talihsizlikler yaşıyor. Malum İzmir'in CHP'nin de başında olan bir milletvekili var. İzmirli vatandaşlarımın kendilerini temsil etmesi için meclise gönderdiği bu zat İzmir'in yolunu dahi bilmiyor. Bizim kadar İzmir'e gidip gelmiyor. İzmir'in derdiyle dertlenmek yerine mesaisinin çoğunu Silivri'deki memleket düşmanlarını yargıdan kaçırmak, terör örgütlerine payandalık yapmak için harcıyor.





Bu şehrin yerel yönetimden kaynaklı sorunlarına çözüm geliştirmek yerine şahsımızla ve aile fertlerimizle ilgili sürekli yeni iftiralar üretiyor. Bugün bir dava daha kazandım. Sağ olsun o böyle yaptıkça biz de davaları kazanıyoruz. Nihai kararlar da geldikçe uygun olan yerine Bay Kemal'in adına hayır yapıyoruz.





Kendisi daha önce İstanbul milletvekilliği yaptı. Ama oranın da ilçelerini bilemeyecek kadar seçildiği yerden habersizdi. Daha vahimi bu zat bazı şehirlerimize ayrı ülke diyecek, bazı şehirlerimizi başka bölgeler sanacak kadar Türkiye'den de habersiz. Eline ne tutuşturulursa belge diye kürsüde sallayan her seferinde mahkum olduğu halde yalandan ve iftiradan vazgeçmeyen zatın bugüne kadar ne seçildiği şehirlere ne de ülkeye hiçbir hayrı dokunmadı.





Devletteki tek müktesebatı SSK'yı batırmaktan ibarettir. Kasetle geldiği genel başkanlığını korumak dışında ülkenin ve memleketin geleceği adına hiçbir çabasını görmedik. Bu zat şimdi de Cumhurbaşkanlığı peşinde koşuyor. Bunu da çıkıp adam gibi, delikanlıca yapmak yerine tıynetine uygun şekilde sütre gerisinden dolambaçlı yollardan gerçekleştirmeye çalışıyor. Desteği halkımızdan istemek varken siyasi ikbalini yabancı büyükelçilerin inayetinde arıyor. Cehaletinden kaynaklanan gafları, kurnazlığından mülhem çelişkileriyle de bizleri zaman zaman güldürmüyor, eğlendirmiyor da değil.

"CUMHUR İTTİFAKI'NIN ADAYI BENİM"