Son Dakika... Erdoğan duyurdu: Ek ders ücretlerine artış

Yayınlanma: 15.09.2023 - 12:29

Güncelleme: 15.09.2023 - 12:45

AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Atatürk Kültür Merkezi'nde 2023-2024 Eğitim Öğretim Yılı Açılış Töreni'nde konuştu.

Erdoğan'ın açıklamalarında öne çıkan satırbaşları şöyle:

"Aydınlık yarınlarımızın teminatı olan gençlerimizi yetiştirmek için hiçbir fedakarlıktan kaçınmayan kıymetli öğretmenlerimizin hakkını ödeyemeyiz. İdealist bir öğretmenin milletimize hizmetlerini anlatmaya kelimeler kiyafet etmez. Rabbim tüm öğretmenlerimizden razı olsun.

"YÜREKTEN İNANİYORUM"

Bu topraklardaki 1000 yıllık şanlı mazimizden aldığımız cesaret ve ilhamla devletimizin ikinci asrına çok büyük bir heyecanla gireceğiz. Türkiye Yüzyılı vizyonumuzu kamuoyumuzla paylaşmıştık. Tarih boyunca nice engeli aşan, nice saldırıyı püskürten, nice oyunu bozan, nice imkansızı başaran mücadeleci bir milletin evlatları olarak, bu hedefimize de ulaşacağımıza yürekten inanıyorum.

Böylesine kendimizden emin ve iddialı konuşmamızın arka planında 21 yıllık emek, özveri ve çalışma vardır. Her alanda çok ciddi hazırlık yaptık. Eğitime daima özel önem ve öncelik verdik.

"İLAVE ARTIŞA GİDİYORUZ"

Ek ders ücreti karşılığı görev yapan öğretmen ve usta öğreticilerin saatlik ek ders ücretinde yaklaşık yüzde 25 oranında bir ilave artışa gidiyoruz. Böylece aylık ücretlerinde 2023 yılında yüzde 91 oranında artış yapmış olacağız. Milli eğitim burslusu ve lisansüstü bursları da ülkelere göre değişen oranda yükseltiyoruz. Yüzde 26-27 oranında bir zam yapmış oluyoruz. Her iki müjdemizin de hayırlı olmasını diliyorum.

SEZGİN TANRIKULU'YA TEPKİ

Bir tane sözde milletvekili çıkmış benim Mehmetçiğime saldırıyor. O Mehmetçik ki teröristlere karşı fedai can ediyor. Mensubu olduğu ana muhalefet partisi milletvekili müsveddesine bir müeyyide uygulamıyor.

Öğretmenlerimizin lisans programlarından, öğretmen istihdamı ve mesleki geliştirme süreçlerini yeniden ele alıyoruz. Amacımız hem mesleklerini daha huzurlu icra etmelerini hem de evlatlarımızı daha başarılı yetiştirmelerini sağlamaktır.

"AİLE MÜESSESESİNİ KORUYACAĞIZ"

Aile müessesesini koruyacağız. Sigara, alkol, uyuşturucu gibi zararlı alışkanlıklarla mücadele etmek nasıl görevimizse, küresel çetelerin dayattığı sapkınlıklarla mücadele de asli vazifemizdir."