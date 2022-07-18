Son Dakika: Erdoğan Kabine Toplantısı sonrası açıklamalarda bulunuyor

AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan kabine toplantısı sonrası açıklamalarda bulunuyor.

cumhuriyet.com.tr
18 Temmuz 2022 Pazartesi, 17:07
Son Dakika: Erdoğan Kabine Toplantısı sonrası açıklamalarda bulunuyor
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AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Kabine toplantısı sonrası açıklamalarda bulunuyor.

 Erdoğan'ın açıklamalarından satır başları şöyle;

NATO Madrid zirvesinde ülkemizin krizler konusundaki yaklaşımlarını en üst düzeyde dile getirdik. İsveç ve Finlandiya'nın üyelik süreci için getirdiğimiz şartların kabulü üzerine şartlı onayımızı üyelerle paylaştık. İsveç ve Finlandiya'nın üyeliği ile ilgili şartlarımız için gerekli adım atılmazsa süreci donduracağımızı bir kez daha hatırlatmak istiyorum. Bizim Türkiye olarak bu duruşumuz çok nettir, gerisini kendileri bilir.

 

FETÖ'cü alçakların tasfiyesinin hemen ardından en kritik ve başarılı sınır ötesi harekatları gerçekleştiren ordumuza güvenimiz artmıştır.

Bursa'da programa katılacaktık ama rahatsızlık nedeniyle ara verdik. İtalya Başbakanı Draghi'nin ziyaretiyle çalışmalarımıza kaldığımız yerden devam ettik. İsrail Cumhurbaşkanı Sayın Herzog ve Filistin Cumhurbaşkanı Abbad ile telefon görüşmelerinde bölgenin huzuru telkinlerimizi paylaştık.

AYRINTILAR GELİYOR...


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