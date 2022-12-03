Son Dakika: Erdoğan, Kemal Kılıçdaroğlu'nu hedef aldı

03 Aralık 2022 Cumartesi, 19:18

AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Şanlıurfa'da AK Parti Genişletilmiş İl Danışma Meclisi Toplantısı'nda konuştu.

Partisinin vizyon belgesini açıklayan CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nu hedef alan Erdoğan, "Türkiye'nin kendi ekonomi programına kafa yormak yerine ithal ekonomi komiserlerine bel bağlayanlar bu ülkenin geleceğine ışık tutamaz. Şanlıurfa'nın ciğeri, kebabı varken Amerika'ya FETÖ'cülerle benzin istasyonlarında hamburger yemeye gidenler bu şehri hak ettiği şekilde sevemez" dedi.

"BİZ YAPAMAYACAĞIMIZ ŞEYLERİN SÖZÜNÜ VERMEYİZ"



Erdoğan, şöyle devam etti:

Kaset kumpası ile getirildikleri koltuklarını korumak için her yolu deneyenler mücadele ruhunu kavrayamazlar. Ülkesini yabancılara şikayet edenler vatan sevgisini yüreğinde hissedemez.





Urfa bölücü teröre karşı durduğu dik duruşla canına can katmış şehirdir. Biz öyle birileri gibi lafta değil hak ettiği şekilde tüm kalbimizle seviyoruz. Biz Bay Kemal'in CHP'si gibi seçim yaklaşınca proje açıklayanlardan değiliz. Biz, seçim öncesi meydanlarla bol bol bedava vaat dağıtanlardan değiliz. Biz yapamayacağımız şeylerin sözünü vermeyiz. Biz bir proje açıkladığımızda peşine düşeriz. Biz temel atar, o temeli takip eder sonra da gider açılış kurdelesini keseriz.

"BU YIL ÜRETİMDE TÜM ZAMANLARIN REKORUNUN KIRILMASINI BEKLİYORUZ"



Erdoğan devamında şunları söyledi:

Bugün bir müjde de pamuk ve ayçiçeği üreticilerimize verelim. Pamuk üreticilerinin mazot ve gübre desteğini dekarda 76 liradan yüzde 257 ratışla 271 liraya çıkarıyoruz. Küresel fiyatlardaki gelişmeleri dikkate alarak pamuk üreticisine fark ödemesi desteğini 1,10 liradan 1,60 liraya yükseltiyoruz. Böylece toplam destekleme tutarı kilo başına 2,14 liraya ulaşıyor. Yağlı ayçiçekte mazot ve gübre desteği dekar başına 37 liradan 109 liraya, fark ödemesini de kiloda 50 kuruştan 70 kuruşa yükseltiyoruz. Ayçiçekteki toplam destek kiloda 1 lira 11 kuruş buluyor. Bu yıl üretimde tüm zamanların rekorunun kırılmasını bekliyoruz.

"ENFLASYON HIZLA AŞAĞI İNECEK"