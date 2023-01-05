Son dakika... Erdoğan, Putin'in ardından Zelenski ile telefonda görüştü

05 Ocak 2023 Perşembe, 17:35

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Ukrayna Devlet Başkanı Zelenski ile bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi. Görüşmede, Türkiye’nin Ukrayna’ya insani yardım ve enerji konusunda sağladığı destek ile tahıl koridorundaki gelişmeler ele alındı. Erdoğan, görüşmede, Rusya ve Ukrayna arasında kalıcı barışın tesisi için Türkiye olarak kolaylaştırıcılık ve arabuluculuk görevini üstlenmeye hazır olduklarını ifade etti. Esir değişimi konusundaki çalışmalarının devam ettiğini belirten Cumhurbaşkanı Erdoğan, Zaporijya Nükleer Santrali konusunda yürütülen süreci hızlandırmak için de diplomatik katkı sağlayabileceklerini dile getirdi.

Zelenski ile görüşmesinden önce AK Parti Genişletilmiş İl Başkanları Toplantısı'ndaki konuşmasında Cumhurbaşkanı Erdoğan, “Bugün yine Zelenski ile bir görüşmem olacak. Bu görüşmede de yine sayın Putin’le yaptığımız görüşmeler ve Rusya-Ukrayna ilişkilerini daha yumuşak bir zemine nasıl oturtabiliriz bunları görüşeceğiz. “demişti.

PUTİN İLE DE GÖRÜŞMÜŞTÜ

Erdoğan, gün içinde Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile telefon görüşmesi gerçekleştirdi.

İletişim Başkanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre, enerji başta olmak üzere Türkiye-Rusya ilişkileri ile Rusya-Ukrayna savaşı ve Suriye dahil bölgesel konular ele alındı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, görüşmede; Türkiye'de doğal gaz merkezi kurulması yönünde altyapıyı güçlendirdiklerini ve güçlendirmeye devam ettiklerini belirterek en kısa sürede yol haritasını tamamlayıp, uygulamaya yönelik somut adımları atmayı hedeflediklerini kaydetti. Rusya-Ukrayna savaşıyla ilgili müzakerelerin olumlu sonuç verdiğine; tahıl koridoru, esir değişimi ve Zaporijya Nükleer Santrali çevresindeki güvenli bölge girişimlerinde şahit olduklarını hatırlatan Erdoğan, barış ve müzakere çağrılarının tek taraflı ateşkes ilanı ve adil çözüm vizyonuyla desteklenmesi gerektiğini dile getirdi. Cumhurbaşkanı Erdoğan, terör örgütü PKK/PYD/YPG'nin, Türkiye'nin sınır bölgelerinden özellikle Tel Rıfat ve Münbiç'ten temizlenmesi için artık somut adım atılması gerektiğini vurgulayarak Suriye konusunda somut netice almak için rejimin yapıcı olması ve siyasi süreçte birtakım adımları hayata geçirmesinin gerekli olduğunu kaydetti.