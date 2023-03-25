Cumhurbaşkanı Erdoğan, yurttaşlara çaydan sonra bu kez de oyuncak attı!
Geçtiğimiz yıllarda felaketlerin yaşandığı kentlerde otobüsten çay atması ile gündem olan AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, bu defa da deprem bölgesi Hatay'da yurttaşlara otobüsten oyuncak kutuları fırlattı.
Geçtiğimiz yıllarda felaketlerin yaşandığı kentlerde otobüsten çay atması ile gündem olan AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, geleneğini sürdürdü.
Kahramanmaraş merkezli depremlerde ağır yıkıma uğrayan Adıyaman'da çocuklara para dağıtmasıyla tepki çeken Erdoğan, bu kez de Hatay'da otobüsle sokaklarda dolaşarak araç içinden oyuncak kutuları fırlattı.
Erdoğan'ın sosyal medyada paylaşılan ve geçmişteki çay atma anlarını akıllara getiren o görüntüler, gündem oldu.
DAHA ÖNCE DE ÇAY ATMIŞTI!
Recep Tayyip Erdoğan'ın 2020 yılında sel felaketinin yaşandığı ve 8 kişinin hayatını kaybettiği Giresun'da otobüsten halka çay atması gündem olmuştu.
Öte yandan Cumhurbaşkanı Erdoğan, 2021 yılında sel felaketinin yaşandığı Rize'nin Güneysu ilçesinde miting yapmıştı ve mitingin ardından da selden etkilenen yurttaşlara otobüsten çay atmıştı.
Erdoğan, anı yıl Marmaris'te yaşanan yangın felaketinin ardından halka hitap etmiş ve ardından yine çay attığı görüntüler ile gündem olmuştu.
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