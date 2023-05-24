Son dakika... Erdoğan'dan 28 Mayıs öncesi tehlikeli sözler: Kılıçdaroğlu'na ağır suçlama!

Yayınlanma: 24.05.2023 - 14:39

Güncelleme: 24.05.2023 - 15:31

Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, Ankara Keçiören'de 'STK ve Muhtarlar Buluşması' programında açıklamalarda bulundu.

Burada yine konuşmasının neredeyse tamamını cumhurbaşkanı adayı ve CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'na ayıran Erdoğan, CHP liderine ve Millet İttifakı'na art arda suçlamalar yöneltti, yine muhalefeti terörle yan yana göstermeye kalktı.

KÜRSÜDE SKANDAL SÖZLER

28 Mayıs'a 4 gün kala hedef gösterici ve kutuplaştırıcı dilini artıran Erdoğan, CHP lideri için "Kılıçdaroğlu, senin o teröristlerden ne farkın var?" ifadelerini kullandı.

Erdoğan, Millet İttifakı'nı şu sözlerle hedef aldı:

"PKK'nın kurulduğu köye gidip buralara bahar gelecek diye video çektiler. PKK'nın işareti ile milleti selamladılar. Kandil'den gelen destek açıklamalarını alkışlarla karşıladılar. Şimdi kalkmışlar bize ahlak dersi, Cumhur İttifakı'na milliyetçilik dersi vermeye çalışıyorlar. Sevsinler seni... Ya bay bay Kemal sen ne zaman milliyetçi oldun? Bunlar böyle... Akşam başka sabah başka. Bunlarda her numara var. Bütün bu numaraları pazar günü sandıkları bunlara bir siyaset mezarı yapalım."

"KİMSENİN MEZHEBİ, KILIK KIYAFETİ İLE İLGİLENMEDİK"

"Unutmayın 28 Mayıs'ta bizim rakibimiz asla CHP Genel Başkanı değildir. Bizim en büyük rakibimiz rehavettir, zaten öndeyiz, kazanırız duygusuna kendimizi kaptırmaktır" diyen Erdoğan, seçime günler kala şu iddialarda bulundu:

"40 yıldır milletimizin huzurundayım. Kimseyi ayrıştırmadık. Kimseye de karışmadık, yasakları kaldırıp baskılara son verdik. Kimsenin mezhebi, meşrebi, kılık kıyafeti ile ilgilenmedik. Özgürlük alanını genişletme gayretinde olduk."

Erdoğan'ın açıklamalarından öne çıkanlar şu şekilde:

* Ankaralı tüm kardeşlerime selam ve sevgilerimi gönderiyorum. Sizlerle beraber olmaktan büyük bir memnuniyet duyuyorum. Malum, bu kardeşiniz Keçiören'de misafir değil. Ev sahibiyiz. Yıllarca subay evlerinde oturduk, sizlerle komşu olduk. Sizlerle tam 12 yıl boyunca iç içe, yan yana yaşadık. Gün oldu beraber acıyı yaşadık, gün oldu başarılarımızı beraber kutladık.

* 12 sene acısıyla tatlısıyla gerçekten güzel günler geçirdik. Daha sonra da Keçiören'le ve komşularımızla bağlarımızı koparmadık. Seçimlerde özellikle Keçiörenli kardeşlerimiz yanımızda hep dik durdu. Pazara hazır mıyız? Çalmadık kapı bırakmıyoruz değil mi? Gümbür gümbür pazara var mıyız? Ben size inanıyorum, sizi seviyorum. İnanıyorum ki pazar günü bay bay Kemal'e gereken dersi vereceksiniz.

* Dün Malatya'daydım. Konteynerlerin orada 50 bin kişiye hitap ettik. Ve Keçiören Malatya neyse Keçiören o. Bugün yağış vardı, toplantıyı kapalı salonda yaptık. Açık alanda yapsak en az 50 bin kişiyi orada toplaardık. Bunu sandıklarda toplayacağız. Sivas'a geçtim Malatya'dan sonra. Sivas bir başkaydı. Sivas'ta 100 bin kişi vardı. Yiğidolar coştu, caddelere taştı. İnşallah pazar günü Ankara sandıklara dolacak, hesapları alt üst edecek. Bu hesapları altüst etmeye var mıyız? Buna hazır mıyız? Siz 53'ü aşan oy oranı ile Meclis'te bay bay Kemal'in hesaplarını alt üst ettiniz. Parlamentoda 323 ile çoğunluğun Cumhur İttifakı'na vermesi güvenin göstergesi ve irade beyanı.

* Cumhur İttifakı parlamentoda bir zemin oluşturdu. Yani yasama organı olarak biz varız. Milletimiz güçlendirilmiş parlamenter demokrasi laflarını falan ayaklarının altına aldı. Ne dedi, Cumhur İttifakı ile yola devam dedi. Milletimiz 3, 5, 8 ayda bir hükümetlerin değiştiği eski Türkiye günlerinde geri dönme tekliflerini reddetti. Hale bak ya, koltuk paylaşımı yapıyorlar. Toplamı 1 puan eden bu malum partiler, hesap uzmanı ya bay bay Kemal, ondan 40 milletvekili aldılar, 1 puanla. Bu nasıl bir hesap uzmanıymış? Bununla bu CHP ayakta kalabilir mi? Pazar günü Erdoğan evladınıza sahip çıktığınız anda 323 Cumhur İttifakı'nın parlamentodaki oylarıyla, milletvekilleriyle inşallah önümüz apaçık olacak. 21 yılı inşallah farklı bir şekilde devam ettireceğiz. Türkiye Yüzyılı diyoruz ya, işte Türkiye Yüzyılı'nı biz sizlerle beraber kuracağız.

* Londra'dan 300 milyar dolara getirecekmiş bay bay Kemal. Yanındakiler senin her yerin hesap uzmanı olsa ne yazar. Biz sizin bildiğiniz hesapları unuttuk. Bunlar otellerin lobilerinde sözcüsü bir de İYİ Parti'nin malum Merkez Bankası'nda görev yapan kişisiyle lobilerde IMF komiserleri ile görüştüler. Bize tavsiyede bulundular, IMF'den borç alın dediler. Biz hayır dedik. Biz IMF ile ilişkimizi 2013'te kestik. Başbakanlığımız döneminde 135 milyar dolara çıkardık rezervimizi. Aynı kararlılıkla yola devam edeceğiz. Siz bu spekülatörlerin oyunlarına bakmayın.

"28 MAYIS'TA BİZİM RAKİBİMİZ CHP GENEL BAŞKANI DEĞİLDİR"

* Milletimiz yabancı dergi kapakları üzerinden kendisine parmak sallayanlara teslim olmayacağını ilan etmiştir. İstikrar sürsün diyen vatandaşlarıma teşekkür ediyorum. Parlamanto için gösterdiğiniz iradeyi ikinci turda da sergilemeniz lazım. Yasama ile yürütmenin uyum içinde çalışması hizmetlerde aksaklık yaşanmaması açısından çok önemli.

* Başbakan önüne fırlatılan anayasa kitapçığının ülkemize büyük maliyeti oldu. Ecevit'in önüne anayasa kitapçığını fırlatan Kılıçdaroğlu ile kol kola olan kişi. Gencimiz iş bulamadı, esnafımız iş yapamadı, turizmcimiz turist bulamadı. Bir avuç elit dışında milletimizin tüm fertleri sıkıntı çekti. Son 21 yılda tesis ettiğimiz güven iklimi ile bunu tersine çevirdik.

* Rehavete kapılmak yok, zafer sarhoşluğuna girmek yok. Olmazsa olmaz sandık, olmazsa olmaz sandık. Sandıkta da Allah'ın izniyle zafere yürüyeceğiz. Unutmayın 28 Mayıs'ta bizim rakibimiz asla CHP Genel Başkanı değildir. Bizim en büyük rakibimiz rehavettir, zaten öndeyiz, kazanırız duygusuna kendimizi kaptırmaktır. Zafer sarhoşluğu zehrinin yayılmasına kesinlikle izin vermeyeceğiz. Keçiören'den rekor beklediğimi altını çizerek ifade etmek istiyorum.

"DİKTATÖR İKİNCİ TURA KALIR MI YA..."

* İBB Başkanı (İmamoğlu).... Aman Ya Rabbi... Ne açıklamalar yaptı... ABB Başkanı (Yavaş), ne açıklamalar yaptı... Şimdi bunların hepsini pazar günü sandığa gömmeye var mıyız? Öyleyse durmak yok, yola devam. Diktatör ikinci tura kalır mı ya, birinci turda bitirir hem de yüzde 90'larla bitirir. Biz milletimizin gönlünü kazanmaya hasretiz.

* Türk milletinin iradesine zincir vurulamayacağını gösterdik. Bölücüler ve Fetö'cüler ile yol yürünmemesi gerektiğini gösterdik. Milletimizin ferasetini dost düşman herkese gösterdik. O gece hiç istemeyeceğimiz yalanlara şahit olduk. CHP genel başkanını cumhurbaşkanı ilan ettiler. Geride olduklarını bildikleri halde öndeyiz diyerek seçmenlerini kandırdılar. Şimdi de utanmadan kandırdıysak CHP'lileri kandırdık size ne, diyorlar. Bize oy vermese de CHP'li vatandaşlarımıza böyle davranılmasını kabul etmiyoruz.

* Tıpış tıpış sandığa gidip oy vereceksiniz diyor, bu ne demek. Böyle siyaset yapılmaz. Gazi'nin hürmetine CHP'ye oy veren vatandaşlarımızın da bu dayatmalardan rahatsız olduğunu, FETÖ'cülerle yapılan pazarlıktan rahatsız olduğunu biliyoruz. Kandil'dekilerin çektikleri videolarla oy bunlara istemeleri CHP'lileri rahatsız ettiğini biliyorum.

ERDOĞAN'DAN TEHLİKELİ SÖZLER

* CHP'nin başındaki zatın aylardır ses çıkarmadığı açıklamalar bunlar. Kılıçdaroğlu, senin o teröristlerden ne farkın var? Sizin desteğinize gerek yok diyebiliyor musun? Çünkü oradan gelen destek senin için bal kaymak. Öbürü Mustafa Kemal Atatürk'e saldırıyor ve it sürüleri diyor. Bay bay Kemal en ufak bir şey söyleyemiyorsun. Çünkü kapalı kapılar ardında yaptığı görüşmeler ortada. Masadan şimdiye kadar bir itiraz duydunuz mu. Nereye istersen oraya çekilecek bir iki cümle dışında bir itiraz duydunuz mu. İntikam intikam çağrıları altında ortak miting yaptılar. 6-8 Ekim olaylarında Yasin Börü evladımızı, 51 kürt kardeşimizi bunlar Diyarbakır'da şehit etti mi? Selo bu vatandaşlarımızın katili değil mi? Şimdi çıkmış Selo'nun ne günahı var diyor? Çıkaracağım onu ben, diyor. İçeride olması rahatsız ediyor beni diyor bay bay Kemal.

* Vatansever tüm vatandaşlarım, tüm türkiye pazar günü bunlara gereken dersi sandıkta verecektir. PKK'nın kurulduğu köye gidip buralara bahar gelecek diye video çektiler. PKK'nın işareti ile milleti selamladılar. Kandil'den gelen destek açıklamalarını alkışlarla karşıladılar. Şimdi kalkmışlar bize ahlak dersi, Cumhur İttifakı'na milliyetçilik dersi vermeye çalışıyorlar. Sevsinler seni... Ya bay bay Kemal sen ne zaman milliyetçi oldun? Bunlar böyle... Akşam başka sabah başka. Bunlarda her numara var. Bütün bu numaraları pazar günü sandıkları bunlara bir siyaset mezarı yapalım.

* 14 Mayıs'ta sonra keşfettikleri vatanseverliği severiz. Benim milletim bunu yutmaz. Doğu'da bölcülere çiçek atıp Ankara'da vatan millet diyerek kimseyi kandıramazlar. 28 Mayıs'ın ülkemizde muhalefette de bir değişime de vesile olacağına inanıyorum. 40 yıldır milletimizin huzurundayım. Kimseyi ayrıştırmadık. Kimseye de karışmadık, yasakları kaldırıp baskılara son verdik. Kimsenin mezhebi, meşrebi, kılık kıyafeti ile ilgilenmedik. Özgürlük alanını genişletme gayretinde olduk.

* İnsanımızın karşısına eser siyaseti ile çıktık. Gelecek 5 senede yapacaklarımızı anlattık. Karnemizi gösterip milletimiz desteğpini istedik. Ekonomiden enflasyonla mücadeleye, saplı, tusizme kadar hedeflerimizi kamuoyu ile paylaştık. 78 üniversiteden 208 üniversiteye çıktı. Sıraların üzerine kitaplarımızı koyduk. * Bir taraftan verdiği her sözü yerine getiren diğer tarafta adı çarkçıya çıkmış bir zat var. Bir tarafta seçim gündemine rağmen deprem bölgesini ihmal etmemiş yönetim var diğer tarafta bedava ev vadedip depremzedelerimizi kapı dışarı eden vicdansızlık var. Bunlar bizimle rekabet edemezler.