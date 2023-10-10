BBC ve İsrail’e 'Twitter'da müdahale: İsrailliler 'öldürülür', Filistinliler 'ölür'

Yayınlanma: 10.10.2023 - 17:15

Güncelleme: 10.10.2023 - 17:15

İngiltere merkezli medya kuruluşu BBC, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, İsrail’in kayıpları için ‘öldürüldü’ kelimesini kullanırken, Filistinli kayıplar için ‘öldü’ ifadesine yer verdi. Söz konusu tercih, sosyal medyada oldukça gündem oldu ve tepki aldı.

Bu ifadelere yönelik, Twitter’ın (X) eklediği ‘Okuyucular, insanların bilmek isteyebileceğini düşündükleri içerikler ekledi’ başlıklı notta şunlar dendi:

“Bu yazıda kullanılan dile dikkat edin. İsrailliler 'öldürülür', Filistinliler 'ölür'. Amaç, bazı ölümlerin doğal veya açıklanamaz olduğu, bazılarının ise somut şiddet eylemlerinin sonucu olduğu algısını yaratmaktır.”

Notun altına kaynak olarak MIT’den Holly M. Jackson’ın çalışması konuldu.

Bir diğer okuyucu düzeltmesi de İsrail'in resmi hesabının paylaşımına geldi. “Hamas=IŞİD. Bunu hatırlayın” ifadelerinin yer verildiği paylaşımda The Times of Israel’in 31 Ağustos 2019 tarihli bir haberi kaynak gösterildi:

“Hamas ve IŞİD birbirlerinden nefret ediyor - Times of Israel

‘IŞİD, Hamas'ı ve destekçilerini mürted (İslam’dan çıkan) olarak görüyor.’

‘Hamas, IŞİD destekçilerini toplu olarak tutukladı’”