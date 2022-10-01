Son Dakika: Erdoğan'dan Meclis'te yeni 'anayasa' vurgusu

01 Ekim 2022 Cumartesi, 14:21

AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin (TBMM) 27. Dönem 6. Yasama Yılının açılış toplantısında konuşuyor...

Erdoğan'ın açılış konuşmasındaki açıklamaları şöyle:

-Aziz milletim, sayın Başkan, değerli milletvekilleri sizleri en kalbi duygularımla selamlıyorum. TBMM'nin 27. Dönem 6. Yasama Yılı'nın ülkemize ve milletimize hayırlı olmasını diliyorum. Büyük Millet Meclisimizin ilk Başkanı, Cumhuriyetimizin kurucusu Gazi Mustafa Kemal başta olmak üzere ülkemizin gelişmesinde gayret gösteren herkesi rahmetle yadediyorum.

-Türkiye'nin istiklal ve istikbal davası çağlar ötesine varan kutlu bir mücadelenin adıdır. Bugün de sınır içi ve sınır dışında aynı mücadeleyi vermeyi sürdürüyoruz. Bilindiği gibi 27'nci dönem son yasama yılının açılışını yapıyoruz. Meclisimiz ara vermeden önce bu yasama yılını da en verimli şekilde değerlendirecektir.

-Dünyamız ve bölgemizin tarihi günler yaşadığı, asırlık dengelerin kökünden sarsıldığı bir dönemde bu seçimleri yapacağız. Meclisimize, milletimize yaptığınız hizmetler için her birinize ayrı ayrı şükranlarımı sunuyorum.

-Önce milli mücadelede, son olarak da 15 Temmuz gecesi 'Gazi' unvanı ile şereflenen Meclisimiz, dünya meclisleri içinde müstesna bir yere sahiptir. Şimdi karşımızda darbecilere direnerek, milli mücadelenin üstünlüğünü hiçbir tereddüte mahal vermeyecek şekilde tescillemiş bir meclis var.

-Biz kimin ne dediğine, kimin ne istediğine değil, milletimizin neyi istediğine, neye ihtiyacı olduğuna bakarak istikametimizi çiziyor, yolumuza devam ediyoruz.

'YENİ ANAYASA' MESAJI

-İçimizde ukde kalan bir meselede yeni Anayasa'ya ülkemizi kavuşturmaktır. Bunu bir borcumuz, gençlerimize hediye edeceğimiz kazanım olarak görüyoruz. İnşallah yeni Anayasa çalışmasını da tamamlayacağız. Yeni dönem meclisimizin Türkiye'yi hakkı olan yeni anayasa ile buluşturarak, darbe dönemlerinin son izini sileceğine inanıyorum.

ÜCRETLERDE İYİLEŞTİRME

-Enflasyondaki artışın kayıplarını önlemek için asgari ücreti, emekli maaşlarını yılbaşında ciddi oranlarda artırdık. Temmuz ayındaki ilave düzenlemelerle bu artışları daha da ileri taşıdık. İnşallah önümüzdeki yılbaşında tüm ücretlilerin kayıplarını telafi edecek şekilde tekrar gözden geçireceğiz. Hiçbir vatandaşımızın enflasyonun altında ezilmesine izin vermeyeceğiz.

TERÖRLE MÜCADELE

-Uzun yıllar boyunca ülkemiz gündeminin bir numaralı sorunu hep terör meselesiydi. Operasyonlar, tedbirler ve izlediğimiz diplomasiyle terör örgütlerini sınır içinde bitirerek yeni bir güvenlik ve huzur iklimi oluşturduk. Tek tük eylem teşebbüsleri bu hainlerin son çırpınışlarıdır.

'TÜRKİYE EKONOMİ MODELİ'

-Bizim uyguladığımız ekonomi politikası kesinlikle akıntıya kürek çekmek gibi akıldışı amaca dayanmıyor. Biz tam tersine ekonomik araçlarla ülkemize diz çöktürmek isteyenlere bugüne kadar kazançlı olduğu telkin edilmiş iktisat politikalarının tersine kendi modelimizi geliştirdik. Bunun hem iktisat ilminde yeri vardır hem de ülkemiz gerçekleriyle en üst düzeyde uyumludur. Maç sürerken oyunun kurallarını bizim aleyhimize değiştirmeye çalışmasalardı belki bir süre daha buna ihtiyaç duymayabilirdik. Küresel gelişmelerin fırsatlarını da değerlendirerek olanda hayır vardır anlayışıyla yönümüzü geleceğe çevirdik. Kendi özgün ekonomi modelimizi inşa ettik.