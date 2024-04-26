Son Dakika... Erdoğan'ın ABD ziyareti ertelendi

Son dakika gelişmesi... AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın 9 Mayıs'ta ABD'ye yapacağı ziyaretin ertelendiği bildirildi. Söz konusu değişiklik, Türkiye'nin talebi üzerine gerçekleştirildi.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 26.04.2024 - 18:14
Son Dakika... Erdoğan'ın ABD ziyareti ertelendi
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AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın 9 Mayıs'ta ABD Başkanı Joe Biden'ın resmi davetlisi olarak Washington'a yapacağı ziyaret ertelendi. 

Bloomberg'de yer alan habere göre; değişiklik Türkiye'nin talebi üzerine gerçekleştirildi. Görüşmenin planlandığı yeni tarihle ilgili ise henüz bir açıklama yapılmadı.


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