Son Dakika... Erdoğan'ın ABD ziyareti ertelendi
Son dakika gelişmesi... AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın 9 Mayıs'ta ABD'ye yapacağı ziyaretin ertelendiği bildirildi. Söz konusu değişiklik, Türkiye'nin talebi üzerine gerçekleştirildi.
AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın 9 Mayıs'ta ABD Başkanı Joe Biden'ın resmi davetlisi olarak Washington'a yapacağı ziyaret ertelendi.
Bloomberg'de yer alan habere göre; değişiklik Türkiye'nin talebi üzerine gerçekleştirildi. Görüşmenin planlandığı yeni tarihle ilgili ise henüz bir açıklama yapılmadı.
En Çok Okunan Haberler
-
- Kayyum rektörün paylaşımına tepki
- Öğrenilmesi en zor dili açıkladı
- Milletvekili sayısı artacak
- 'Kapıdan içeri sokmayın'
- Soylu geri mi dönüyor?
- Taksim bombacısı için karar çıktı
- Özgür Özel 'kırmızı motosiklet' sözünü tuttu
- 'Asla yalnız yürümeyeceksin'
- Kapısı açık seyreden otobüsten böyle düştü!
- 'Dükkânı kapat gel diyor'