Son Dakika: Erdoğan'ın izlettiği montajlı görüntülere 'erişim engeli' kararı!
Son dakika gelişmesi... AKP'li Recep Tayyip Erdoğan’ın seçim meydanlarında izlettiği montajlı görüntülere erişim engeli geldi.
Ankara 6. Sulh Ceza Hâkimliği AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın seçim sürecinde kullandığı montaj görüntüleri paylaşan bir troll hesabın paylaşımının 'kişilik haklarına saldırı niteliğinde olduğu' gerekçesiyle erişime engellenmesine karar verdi.
Alican Uludağ'ın haberine göre karar, paylaşımın engellenmesi için Erişim Sağlayıcıları Birliği’ne gönderildi.
NE OLMUŞTU
TRT yayınına katılan Erdoğan, “CHP Genel Başkanı sırtını PKK terör örgütüne dayamıştır. Kılıçdaroğlu’nun Kandil’dekilerle video çekimleri var. Bunları yayınladılar. ‘Haydi, haydi’ türü. Ama montaj ama şu ama bu. PKK’lılar videolarla bunlara destek verdi” diyerek görüntülerin montaj olduğunu kabul etmişti.
BİR MİLYON TL'LİK TAZMİNAT DAVASI
Kılıçdaroğlu da avukatı Celal Çelik aracılığıyla Erdoğan aleyhinde 1 milyon TL‘lik manevi tazminat davası açmıştı.
En Çok Okunan Haberler
-
- Oylar işte böyle çalınıyor
- Kritik kararının açıklanacağı saat belli oldu!
- 6.7 milyon fazla seçmen!
- HDP ve Yeşil Sol Parti 'ikinci tur' kararını açıkladı!
- Tina Turner yaşamını yitirdi
- Soru soran AKP'lilere tepki paylaşımları yapmayın
- Mansur Yavaş'tan 'Sinan Oğan' yorumu
- HDP ve Yeşil Sol Parti’den 'protokol' açıklaması
- Memleket Partisi'nin üst düzey isminden açıklama!
- Yaptığı hareketler büyük tepki çekti: 'Utanmaz adam!'