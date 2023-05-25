Son Dakika: Erdoğan'ın izlettiği montajlı görüntülere 'erişim engeli' kararı!

Yayınlanma: 25.05.2023 - 17:32

Güncelleme: 25.05.2023 - 17:56

Ankara 6. Sulh Ceza Hâkimliği AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın seçim sürecinde kullandığı montaj görüntüleri paylaşan bir troll hesabın paylaşımının 'kişilik haklarına saldırı niteliğinde olduğu' gerekçesiyle erişime engellenmesine karar verdi.

Alican Uludağ'ın haberine göre karar, paylaşımın engellenmesi için Erişim Sağlayıcıları Birliği’ne gönderildi.

NE OLMUŞTU

TRT yayınına katılan Erdoğan, “CHP Genel Başkanı sırtını PKK terör örgütüne dayamıştır. Kılıçdaroğlu’nun Kandil’dekilerle video çekimleri var. Bunları yayınladılar. ‘Haydi, haydi’ türü. Ama montaj ama şu ama bu. PKK’lılar videolarla bunlara destek verdi” diyerek görüntülerin montaj olduğunu kabul etmişti.

BİR MİLYON TL'LİK TAZMİNAT DAVASI

Kılıçdaroğlu da avukatı Celal Çelik aracılığıyla Erdoğan aleyhinde 1 milyon TL‘lik manevi tazminat davası açmıştı.