Yargı, Bakan Yardımcısı Ergüneş'e amade: Erişim engeline de erişim engeli

Cumhuriyet'in Türkiye'nin gündemini belirleyen haber ve yazılarına engellemeler sürüyor. Cumhuriyet'in internet sitesinde yayımlanan, tecavüzle suçlanan iş insanı Sadullah Alagöz'ün Aile Bakan Yardımcısı İsmail Ergüneş'in yakınlığını gözler önüne seren içeriklere erişim engeli getirilmişti. Son olarak, engellerle ilgili haberler için de erişim engeli kararı alındı.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 12.05.2023 - 17:46
Yargı, Bakan Yardımcısı Ergüneş'e amade: Erişim engeline de erişim engeli
Abone Ol google-news

Cumhuriyet yazarları Barış Pehlivan ile Barış Terkoğlu'nun birlikte kaleme aldıkları, “SS” adlı kitapta geçen tecavüz soruşturmasının şüphelisi iş insanı Sadullah Alagöz'le ilgili haber ve sosyal medya paylaşımlarına yönelik erişim engelleri katlanarak devam ediyor.

İlgili içeriklerde, Aile Bakan Yardımcısı İsmail Ergüneş'in şüpheli Alagöz'le yakınlığını gösteren fotoğrafları da ortaya konuluyordu. 

Skandala ilişkin Cumhuriyet.com.tr'de daha önce yayımlanmış köşe yazısı ve haberlere Bakan Yardımcısı İsmail Ergüneş'in talebi üzerine mahkeme kararıyla erişim engeli getirilmişti. 

Cumhuriyet.com.tr, bu engellemeleri de haberleştirmişti. Ancak Bakan Yardımcısı Ergüneş, bu haberler için de harekete geçti.

Ankara 2. Sulh Ceza Hakimliği, Bakan Yardımcısı Ergüneş'in avukatının ilgili içerikler için "müvekkilinin iş hayatını, özel hayatını, sosyal hayatını olumsuz yönde etkileyerek kişilik haklarına zarar verdiği" iddiasıyla erişim engeli talebini kabul etti.

Kararla Cumhuriyet yazarı Barış Terkoğlu'nun "Susturamayacaksınız!" başlıklı yazısı da aralarında Cumhuriyet.com.tr ve diğer haber kuruluşlarında yer alan toplam 118 ayrı içerik için erişim engeli getirildi. 

 

 


ismail Ergüneş Barış Pehlivan Sadullah Alagöz mahkeme

İlgili Haberler

Muhammed Yakut'un Youtube hesabı 'Deliler Delisi'ne erişim engeli

Muhammed Yakut'un Youtube hesabı 'Deliler Delisi'ne erişim engeli
Adı bile geçmiyor... Eski İçişleri Bakanı Mehmet Ağar'dan Peker isminin geçtiği habere erişim engeli talebi

Adı bile geçmiyor... Eski İçişleri Bakanı Mehmet Ağar'dan Peker isminin geçtiği habere erişim engeli talebi
Sedat Peker hatırlatmış, Terkoğlu'nun yazısı gündemi sarsmıştı: Kılıçdaroğlu’na karşı ‘Yalı Partisi’ yazısına erişim engeli

Sedat Peker hatırlatmış, Terkoğlu'nun yazısı gündemi sarsmıştı: Kılıçdaroğlu’na karşı ‘Yalı Partisi’ yazısına erişim engeli

En Çok Okunan Haberler