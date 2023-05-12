Yargı, Bakan Yardımcısı Ergüneş'e amade: Erişim engeline de erişim engeli

Yayınlanma: 12.05.2023 - 17:46

Güncelleme: 12.05.2023 - 18:11

Cumhuriyet yazarları Barış Pehlivan ile Barış Terkoğlu'nun birlikte kaleme aldıkları, “SS” adlı kitapta geçen tecavüz soruşturmasının şüphelisi iş insanı Sadullah Alagöz'le ilgili haber ve sosyal medya paylaşımlarına yönelik erişim engelleri katlanarak devam ediyor.

İlgili içeriklerde, Aile Bakan Yardımcısı İsmail Ergüneş'in şüpheli Alagöz'le yakınlığını gösteren fotoğrafları da ortaya konuluyordu.

Skandala ilişkin Cumhuriyet.com.tr'de daha önce yayımlanmış köşe yazısı ve haberlere Bakan Yardımcısı İsmail Ergüneş'in talebi üzerine mahkeme kararıyla erişim engeli getirilmişti.

Cumhuriyet.com.tr, bu engellemeleri de haberleştirmişti. Ancak Bakan Yardımcısı Ergüneş, bu haberler için de harekete geçti.

Ankara 2. Sulh Ceza Hakimliği, Bakan Yardımcısı Ergüneş'in avukatının ilgili içerikler için "müvekkilinin iş hayatını, özel hayatını, sosyal hayatını olumsuz yönde etkileyerek kişilik haklarına zarar verdiği" iddiasıyla erişim engeli talebini kabul etti.

Kararla Cumhuriyet yazarı Barış Terkoğlu'nun "Susturamayacaksınız!" başlıklı yazısı da aralarında Cumhuriyet.com.tr ve diğer haber kuruluşlarında yer alan toplam 118 ayrı içerik için erişim engeli getirildi.