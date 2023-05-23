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Ekrem İmamoğlu’ndan ‘erik’ paylaşımı: Montaj değil gerçek!

İstanbul Büyükşehir Başkanı (İBB) ve Millet İttifakı'nın cumhurbaşkanı yardımcısı adayı Ekrem İmamoğlu, semt pazarı ziyareti sonrasında bir paylaşımda bulundu. İmamoğlu, "5 liraya 5 tane erik. Montaj değil gerçek!" ifadelerini kullandı.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 23.05.2023 - 13:35
Ekrem İmamoğlu’ndan ‘erik’ paylaşımı: Montaj değil gerçek!
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AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın mitinglerde izlettiği Kemal Kılıçdaroğlu için hazırlanan videoların montaj olduğunu itiraf etmesinin ardından sosyal medyada 'Montaj değil gerçek' başlığıyla AKP iktidarı döneminde yapılanlar gösterildi.

Son olarak İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, Erdoğan'a gönderme yaparak "Montaj değil gerçek" ifadesiyle bir video paylaşarak, "5 liraya 5 tane erik" notunu düştü. İmamoğlu paylaştığı videoda Çekmeköy'deki pazar ziyareti sırasında bir yurttaş ile yaşadığı diyaloğa yer verildi.

5 ERİK 5 LİRA!

Söz konusu paylaşımda; pazardan alışveriş yapan bir yurttaş aldığı eriği göstererek "5 lira bu. Çünkü canım çekti" ifadelerini kullandı. İmamoğlu ise "Tane ile erik" yanıtını verdi.

İmamoğlu videoda daha sonra şu ifadeleri kullandı:

"Pazarda bugün bir teyzem ne dedi biliyor musunuz? 80 yaşındaki emekli teyzem, omuzuma sarıldı ve ağladı. İçimi yaktı. Bir avuç erik, 'Yavrum canım çekti ne yapayım' dedi. 5 liraya 5 tane erik aldı. Bunları anlat, bunları konuş! Bunlara çözüm bul, bulamıyorsun!"


Ekrem İmamoğlu montaj

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