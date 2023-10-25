Son dakika... Fahrettin Altun duyurdu: Otoyol ve köprü zamlarına erteleme

Yayınlanma: 25.10.2023 - 14:47

Güncelleme: 25.10.2023 - 16:12

AKP’li Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın “Yıl boyunca artış olmayacak” dediği köprü ve otoyol geçiş ücretleriyle ilgili dün Karayolları Genel Müdürlüğü’nden (KGM) yapılan açıklamayla 25 Ekim itibarıyla zamlı tarifenin geçerli olacağı açıklandı.

İKTİDAR GERİ ADIM ATTI

Erdoğan’ın vaadine rağmen 2023 yılı sona ermeden zam kararı alınmasına sosyal medyada tepki yağdı. Tepkiler üzerine iktidar bu kararından geri adım attı.

İletişim Başkanı Fahrettin Altun, zammın Ocak 2024’e ertelendiğini açıkladı.

Altun, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı:

"Otoyol ve köprü geçiş ücretlerinde 25 Ekim’den itibaren yapılan düzenleme, Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan’ın talimatlarıyla Ocak 2024’e ertelenmiştir.

25 Ekim’de (bugün) alınan geçiş ücretlerindeki fark vatandaşlarımıza iade edilecektir."