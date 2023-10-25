Köprü ve otoyol ücretlerine gelen zam geri mi çekildi? Otoyol ve köprü geçiş ücretlerine yapılan zam ertelendi mi?
Köprü ve otoyol geçiş ücretlerine 25 Ekim gece yarısından itibaren geçerli olmak üzere zam yapılmıştı. İletişim Başkanı Fahrettin Altun'un açıklamasının ardından zammın geri çekilip çekilmediği merak edildi. Peki, Köprü ve otoyol ücretlerine gelen zam geri mi çekildi? Otoyol ve köprü geçiş ücretlerine yapılan zam ertelendi mi?
Karayolları Genel Müdürlüğü, 25 Ekim Çarşamba gününden itibaren otoyol ve köprü ücretlerine zam geleceğini duyurmuştu. İletişim Başkanı Fahrettin Altun'un sosyal medyadan yaptığı açıklamayla zam kararı yeniden gündem oldu. Peki, Köprü ve otoyol ücretlerine gelen zam geri mi çekildi? Otoyol ve köprü geçiş ücretlerine yapılan zam ertelendi mi?
KÖPRÜ VE OTOYOL ÜCRETLERİNE YAPILAN ZAM ERTELENDİ Mİ?
İletişim Başkanı Fahrettin Altun, Otoyol ve köprü geçiş ücretlerinde 25 Ekim’den itibaren yapılan zammın AKP'li Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın talimatıyla ertelendiğini duyurdu.
Altun sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada "Otoyol ve köprü geçiş ücretlerinde 25 Ekim’den itibaren yapılan düzenleme, Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan’ın talimatlarıyla Ocak 2024’e ertelenmiştir. 25 Ekim’de (bugün) alınan geçiş ücretlerindeki fark vatandaşlarımıza iade edilecektir" ifadelerini kullandı.
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