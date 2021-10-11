Berat Albayrak hakkında 'hukuki' süreç açıklaması

11 Ekim 2021 Pazartesi, 17:35

AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın damadı da olan Berat Albayrak'ın görevden ayrıldığı Kasım 2020 öncesinde uygulanan alışılagelmişin dışındaki politikalarla 2 yılda TCMB kendine ait rezervlerinin büyük bölümünü kaybetmişti.

Yılmaz, "TCMB ihale yapmamış doğrudan müdahale yapmamış ama 1.5 yıl boyunca döviz satmış. Üç kamu bankası aracılığıyla satılmış... ödeme emrini kim vermiş? mekanizma nasıl çalışmış? Bu son derece önemli bir şey... Yeni bir yönetim geldiğinde, günü geldiğinde bu konu araştırılacak buna emin olabilirsiniz" dedi.

'MAHKEME KONUSU YAPILACAK'

Yılmaz, "TCMB dövizi yani ABD muhabirlerindeki parası Halkbank'a Ziraat'e nasıl gidiyor? Ödemeyi kim yapıyor? Nasıl çalıştırıldı bu sistem? Bu konuda eminim bilgi vermeyeceksiniz ama araştırın. Çünkü bu ileride mahkeme konusu yapılacak" ifadelerini kullandı.

128 MİLYAR DOLAR REZERV KAYBI



Bankacıların hesaplamasına göre, TCMB ilgili iki yılda yaklaşık 128 milyar dolar rezerv kaybı yaşadı. TCMB'nin rezervlerindeki kayıp lokal bankalarla gerçekleştirilen swaplar nedeniyle brüt rezervlere aynı ölçüde yansımadı.

Bankacıların hesaplamalarına göre, mülkiyeti TCMB'ye ait olan döviz rezervleri yaklaşık olarak eksi 38 milyar dolar düzeyinde bulunuyor. Bu rakam en yüksek eksi 60 milyar dolara ulaşmıştı.

GEREKLİLİK OLDUĞUNU SAVUNUYORLAR



Erdoğan ve AKP'li yetkililer döviz satışlarının pandemi döneminde bir gereklilik olduğunu savunuyorlar ve bu sayede IMF gibi daha ağır faturalardan kaçınabildiklerini belirtiyorlar.

'İNŞAAT PROJESİ'

Yılmaz, TCMB'nin İstanbul'a taşınmasının anlamı olmadığını "bir inşaat projesi" olarak gördüğü İstanbul finans merkezine TCMB'nin dahil olmaması gerektiğini de söyledi.

'HERKESE HAKSIZLIK YAPILMASIN'

Yılmaz, TCMB'nin başkanı haricinde PPK üyelerinin de faiz kararlarında oy kullandığını ancak hangi yönde oy kullanıldığının açıklanmadığını hatırlatarak, "PPK içinde mutlaka aynı görüşü paylaşmayan Kurul üyeleri vardır. Herkese haksızlık yapılmasın" dedi.