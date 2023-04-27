Erdoğan'ın canlı bağlantıyla katılacağı Akkuyu Santrali'nin yakıt töreni ertelendi

Yayınlanma: 27.04.2023 - 14:25

Güncelleme: 27.04.2023 - 14:25

Bugün saat 13.30'da yapılacağı duyurulan Akkuyu Nükleer Santrali'nin açılışı 16.00'ya ertelendi.

Rahatsızlığı nedeniyle miting programları ertelenen AKP'li Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin açılışa online olarak katılacak.

PUTİN İLE ERDOĞAN TÖRENE VİDEO KONFERANSLA KATILACAK

Kremlin, Akkuyu Nükleer Santrali'nin açılış töreni öncesinde Putin ile Erdoğan'ın bir telefon görüşmesi gerçekleştireceğini duyurdu. Kremlin sözcüsü Dmitri Peskov, görüşmenin ardından Putin ile Erdoğan'ın törene video-konferans ile katılacağını belirtti.

Peskov, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın sağlık sorunlarına ilişkin bilgilerinin olmadığını dile getirdi.

ERTELENDİĞİNİ DUYURMUŞTU

AKP Genel Başkan Yardımcısı ve İstanbul Milletvekili Erkan Kandemir, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın yarın yapılacak Akkuyu Nükleer Güç Santrali açılışına online katılacağını ve Mersin mitinginin ertelendiğini duyurmuştu.