Son Dakika... Faruk Koca AKP'den ihraç istemi!

Son dakika haberi... Hakem Halil Umut Meler'e saldırıda bulunan Ankaragücü Kulübü Başkanı Faruk Koca, AKP'den ihraç istemiyle Yüksek Disiplin Kurulu'na sevk edildi.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 12.12.2023 - 16:14
Son Dakika... Faruk Koca AKP'den ihraç istemi!
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Hakem Halil Umut Meler'e yumruklu saldırıda bulunan Ankaragücü Kulübü Başkanı Faruk Koca, AKP'den ihraç istemiyle disipline sevk edildi.

Koca, AKP MKYK'da alınan kararla partiden ihraç istemiyle Yüksek Disiplin Kurulu'na sevk edildi.

AKP Sözcüsü Ömer Çelik MKYK sonrası yaptığı açıklamada "Futbolda şiddet hadisesi oldu. Faruk Koca'nın eski milletvekilimiz olması sebebiyle bir değerlendirme yapmamız gerekiyordu. Cumhurbaşkanımız hakem kardeşimizle görüşerek 'Geçmiş olsun' dileklerini iletti. Faruk Koca'nın bir disiplin suçu oluşturduğuna kanaat getirilmiştir. Merkez Disiplin Kurulu'na sevk edilmesine karar verilmiştir. Bu hadiseden büyük bir üzüntü duyduğumuzu bir kere daha ifade ediyoruz" ifadelerini kullandı.

MKE Ankaragücü Kulübü Başkanı Faruk Koca, Çaykur Rizespor maçından sonra hakem Halil Umut Meler'e sahanın içinde yumruk atmış ve beraberindeki iki kişiyle birlikte tutuklanmıştı.


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