Son dakika... Fındıklı Belediye Başkanı Çervatoğlu'na saldırı

8.08.2025 16:46:00
Can Uğur
Fındıklı Belediye Başkanı Ercüment Çervatoğlu 3 kişilik bir grubun saldırısına uğradı. Saldırganlardan biri Çervatoğlu’na yumruk atıp, ısırdı.

 

Saldırı sonrası Cumhuriyet'in ulaştığı Çervatoğlu olay anlarını şöyle anlattı: 

"Bu saldırı kardeşliğimize yönelik bir saldırıdır. Neden yapıldığına ilişklin bir bilgimiz olmamakla birlikte 3 kişi olduklarını biliyoruz. Yürüdüğüm sırada yolumu kesip saldırdılar. Madde kullandıklarını düşündüğüm çete. Saldırganlardan birisi daha önce daha önce benimle ilgili sosyal medyada sala okutmuştu. Ben bu saldırıyı bireysel bir saldırı olarak görmüyorum. Bu yaptığımız belediyecilik hizmetimize saldırıdır, belediyecilik anlayışımıza yönelik bir müdahale girişimidir." 

Olay sonrası darp raporu alan Başkan Çervatoğlu, saldırıya ilişkin suç duyurusunda bulundu. 

