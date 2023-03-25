Son dakika... Gaffar Okkan'ın mezarını ziyaret eden Kılıçdaroğlu'ndan mesaj

Yayınlanma: 25 Mart 2023 - 17:32

Güncelleme: 25 Mart 2023 - 17:53

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Genel Başkanı ve Millet İttifakı'nın cumhurbaşkanı adayı Kemal Kılıçdaroğlu, yıllar önce suikasta kurban giden Gaffar Okkan'ın mezarını ziyaret etti.

Kılıçdaroğlu, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda Okkan'ın ailesine de ziyarette bulunacağını belirterek "Rahmetli Gaffar Okkan’ın mezarına gittim, dua ettim. İzin vermeyeceğiz diye söz verdim. Ailesine de gideceğim. Devlet, bu onurlu polisi, bu güzel kalpli evladıyla da helalleşmek zorunda. Hele şimdi..." ifadelerini kullandı.

Rahmetli Gaffar Okkan’ın mezarına gittim, dua ettim. İzin vermeyeceğiz diye söz verdim. Ailesine de gideceğim. Devlet, bu onurlu polisi, bu güzel kalpli evladıyla da helalleşmek zorunda. Hele şimdi... pic.twitter.com/9iOTT04rAD — Kemal Kılıçdaroğlu (@kilicdarogluk) March 25, 2023

NE OLMUŞTU?

24 Ocak 2001'de, dönemin Diyarbakır Emniyet Müdürü Gaffar Okkan'a Şehitlik semtinde silahlı saldırı düzenlenmişti. Makam aracıyla Emniyet Müdürlüğü'nden Valilik binasına giden araç pusuya düşürülmüş, saldırıda Gaffar Okkan ve polis memurları Mehmet Kamalı, Mehmet Sepetçi, Selahattin Baysoy, Sabri Kün ve Atilla Durmuş hayatını kaybetmişti.

Gaffar Okkan'ın 2000 yılında Hizbullah lideri Hüseyin Velioğlu'nun İstanbul Beykoz'da villasına yapılan operasyonda adı geçen isimlerden olduğu ve bu yüzden örgüt tarafından hedef alındığı, hala çözülemeyen suikastın Hizbullah tarafından gerçekleştirildiği ortaya çıkmıştı.

Saldırının faillerinden Suat Çetin "yeniden yargılama" sonucu 28 Ocak 2019'da tahliye edilmiş, böylece cezaevinde Okkan suikastına ilişkin tutuklu kalmamıştı.

Öte yandan Hizbullah'a yakınığıyla bilinen Hür Dava Partisi (HÜDA PAR) 14 Mayıs seçimlerinde Cumhur İttifakı’nın cumhurbaşkanı adayı Recep Tayyip Erdoğan’ı destekleyeceğini açıklamıştı.