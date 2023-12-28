Son dakika... Gazeteci Furkan Karabay gözaltına alındı

Son dakika... Gerçek Gündem editörü Furkan Karabay, tebligat almak için gittiği karakolda gözaltına alındı.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 28.12.2023 - 16:28
Son dakika... Gazeteci Furkan Karabay gözaltına alındı
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Gerçek Gündem editörü Furkan Karabay gözaltına alındı.

Gerçek Gündem’in geçtiği habere göre; hakkındaki tebligatı almak için karakola çağrılan gazeteci Karabay, gözaltına alınarak Vatan Emniyet’e götürüldü. Karabay’ın gözaltı gerekçesi öğrenilemedi.

BEKİR ALTUN’UN ŞİKAYETİYLE GÖZALTINA ALINMIŞTI

Karabay, geçen haftalarda da yargıda yaşanan sorunları yazdığı için gözaltına alınmış ardından adli kontrol kararıyla serbest bırakılmıştı.


Furkan Karabay

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