Son dakika... Gezi davasında beraat kararları

İstanbul 13. Ağır Ceza Mahkemesi, 2013 Gezi Parkı eylemleriyle ilgili Yargıtay 3'üncü Ceza Dairesi’nin haklarında verilen 18’er yıl hapis cezasını bozmasının ardından Mücella Yapıcı, Ali Hakan Altınay ve Yiğit Ali Ekmekçi’nin "2911 sayılı Toplantı ve Gösteri Yürüyüşleri Kanununa muhalefet etmek" iddiasıyla yargılandığı davada beraat kararı verdi.

Son dakika... Gezi davasında beraat kararları
Abone Ol google-news
Haber Merkezi
Yayınlanma: 11.02.2025 - 12:45

Ayrıntılar geliyor...


Cumhuriyet Tatil Otel Rezervasyon

En Çok Okunan Haberler