Son dakika... Gezi davasında beraat kararları
İstanbul 13. Ağır Ceza Mahkemesi, 2013 Gezi Parkı eylemleriyle ilgili Yargıtay 3'üncü Ceza Dairesi’nin haklarında verilen 18’er yıl hapis cezasını bozmasının ardından Mücella Yapıcı, Ali Hakan Altınay ve Yiğit Ali Ekmekçi’nin "2911 sayılı Toplantı ve Gösteri Yürüyüşleri Kanununa muhalefet etmek" iddiasıyla yargılandığı davada beraat kararı verdi.
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