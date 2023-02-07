Türkiye canının derdindeyken, Fahrettin Altun 'dezenformasyon' peşine düştü

Yurttaşlar, 10 ili vuran 7.7 ve 7.6'lık depremlerin ardından canlarını ve yakınlarını enkaz altından kurtarmanın peşine düşmüşken; Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun'un derdi ise 'dezenformasyon' oldu. Altun, Twitter'dan müjde verir gibi paylaştığı mesajında "'Dezenformasyon Bildirim Servisi' halkımızın kullanımına açılmıştır" dedi.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 07 Şubat 2023 - 10:06
Türkiye canının derdindeyken, Fahrettin Altun 'dezenformasyon' peşine düştü
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Türkiye, Kahramanmaraş Pazarcık ve Elbistan'da meydana gelen 7.7 ve 7.6'lık depremlerle sarsıldı. Ülkede 7 günlük milli yas ilan edilirken; şu ana kadar 3 bini aşkın yurttaş hayatını kaybetti.

Deprem bölgesindeki binlerce insan kurtarılmayı, yine binlerce insan ise yakınlarına ulaşmayı beklerken; Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun ise 'dezenformasyon bilginin' peşine düştü.

MÜJDE VERİR GİBİ PAYLAŞTI

Altun, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Dezenformasyon Bildirim Servisi halkımızın kullanımına açılmıştır. Deprem felaketine ilişkin üretilen ve yayılan şüpheli/yalan olduğunu düşündüğünüz haberleri uygulamamızı telefonunuza indirip bildirebilirsiniz" ifadelerini kullandı.

İşte o paylaşım:


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