Türkiye canının derdindeyken, Fahrettin Altun 'dezenformasyon' peşine düştü

Yayınlanma: 07 Şubat 2023 - 10:06

Güncelleme: 07 Şubat 2023 - 11:36

Türkiye, Kahramanmaraş Pazarcık ve Elbistan'da meydana gelen 7.7 ve 7.6'lık depremlerle sarsıldı. Ülkede 7 günlük milli yas ilan edilirken; şu ana kadar 3 bini aşkın yurttaş hayatını kaybetti.

Deprem bölgesindeki binlerce insan kurtarılmayı, yine binlerce insan ise yakınlarına ulaşmayı beklerken; Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun ise 'dezenformasyon bilginin' peşine düştü.

MÜJDE VERİR GİBİ PAYLAŞTI

Altun, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Dezenformasyon Bildirim Servisi halkımızın kullanımına açılmıştır. Deprem felaketine ilişkin üretilen ve yayılan şüpheli/yalan olduğunu düşündüğünüz haberleri uygulamamızı telefonunuza indirip bildirebilirsiniz" ifadelerini kullandı.

İşte o paylaşım: