Son dakika haberi... CHP lideri Özel'den 'sansür yasası' çıkışı: AYM önünde konuştu!

Yayınlanma: 08.11.2023 - 12:41

Güncelleme: 08.11.2023 - 12:55

Anayasa Mahkemesi (AYM), Cumhuriyet Halk Paritsi'nin (CHP) başvurusu üzerine bugün Sansür Yasası’nı görüşecek. Basın Konseyi, Çağdaş Gazeteciler Derneği (ÇGD), Gazeteciler Cemiyeti, TGS ve Haber Sen’den oluşan basın meslek örgütleri, gazetecilerin keyfi suçlanmasına neden olan söz konusu maddenin iptali için AYM önünde nöbete başladı.

Gazetecilerin nöbeti devam ederken, CHP lideri Özgür Özel de AYM önünde açıklamalarda bulundu.

Özel'in açıklaması şu şekilde:

"Çok önemli bir haykırışı dile getiriyorsunuz. Size destek vermek, dayanışma içinde olduğumuzu belirtmek için buradayız. AYM'ye tarihi sorumluluğunu hatırlatıyoruz. Tolga Şardan bu madde yüzüne tutuklanmıştı bir gazetecidir.

Eğer bugün AYM bu yasanın iptali ile ilgili adım atmayacak olursa Şardan'a yapılan herkese yapılacaktır. Seçim yaşadık. CHP'ye terör örgütü ile işbirliği yaftası yapıştırdılar ancak bir adım atılmadı. AYM'nin alacağı kararla ilgili bir şey demeye gerek yok. Halkın haber alma hakkını korumalarını bekliyoruz.

'TÜRKİYE'YE KARA LEKE SÜRMÜŞ OLURLAR'

AYM'nin tüm toplumu ilgilendiren meseleleri çok daha hızlı önüne koyması ve adım atması gerekmektedir. Biz de destek vermeye hazırız. Şardan hala hapiste olabilirdi. Bu görüşme geçen ay yapılsaydı gazetecilere yapılan baskılar olmazdı. Ben en doğru kararı vereceklerini umuyorum. AYM üyelerinin vicdanlarıyla karar vereceklerine inanıyorum.

İptal etmeme ihtimalini tartışmanın şu an zamanı olmadığını düşünüyorum. Türkiye'ye bir kara leke sürmüş olurlar. Gazetecileri tutukladıkları memlekette ne yabancı sermaye gelir ne güven endeksi yükselir. Eğer iptal edilmezse bunu olağandışı bir konu olarak gündemimize alırız. Olağan olan karar iptal kararıdır."