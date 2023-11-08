Son dakika haberi... CHP lideri Özgür Özel, mazbatasını aldı

Yayınlanma: 08.11.2023 - 16:04

Güncelleme: 08.11.2023 - 16:38

Cumhuriyet Halk Partisi'nin (CHP) 8. Genel Başkanı olarak seçilen Özgür Özel, Türkiye Büyük Millet Meclisi'ndeki (TBMM) makam odasında mazbatasını aldı.

Burada açıklamalarda bulunan Özel, "Odamda önceki genel başkanlarımız Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ten başlayarak İsmet Paşa'nın, Bülent Ecevit'in, rahmetli Deniz Baykal'ın fotoğrafları hep oldu. Sayın Genel Başkanımızın fotoğrafı odamızda hep olacak. Bu oda İsmet İnönü'nün odası. Bu odada bugüne kadar görevimi en iyi şekilde yapmaya çalıştım. 8 yıldır CHP Grup Başkanvekili olarak partimi Meclis'te temsil ettim. Bugün duvarda resimleri bulunan ki sayın Hikmet Çetin ve Altan Öymen'in belirli dönemler genel başkanlıkları var. Onları da minnetle anıyorum"" ifadelerini kullandı.

AYM'YE ÇAĞRI YAPARKEN İPTAL İSTEMİNİN REDDEDİLDİĞİNİ ÖĞRENDİ

Özel konuşmasında AYM'nin bugün görüştüğü sansür yasasına ilişkin açıklama yaparken; AYM'nin iptal istemini reddettiğini parlamento muhabirlerinden öğrendi.

Özel şunları söyledi:

"Parlamentoya güç kazandırmaya, ana muhalefet olarak üzerimize düşeni yapmaya devam edeceğiz. Türkiye'nin bütün kurumları yıpranırken, elbette sorunlar var. Yine de herkes kendi görevini yapan kurumlar burada. Bugün AYM'nin sansür yasasını görüşüyor olması son derece kıymetli. Sansür yasasının iptal edilmesini istiyoruz. Ret mi edildi? Tabi bu çok kötü bir karar. Bu Türkiye'de bundan sonra gazeteciler için ve muhalefet için işlerin daha zor olduğu bir aşama. Bundan sonra gazetecilerin hapse atılması gibi meselelerde, daha dirençli olacağız. Yapılacak ilk PM toplantısında sansür yasasına da yer vereceğiz."

Öte yandan Devir Teslim töreni ise bugün saat 17.00’da yapılacak.