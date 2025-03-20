Emekli askeri hakim Ahmet Zeki Üçok’tan ‘İmamoğlu’ çıkışı: ‘Hulusi Akar’ın kızı ile İmamoğlu bire bir aynı durumda’

Yayınlanma: 20.03.2025 - 17:54

Güncelleme: 20.03.2025 - 17:54

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu’nun da aralarında bulunduğu 106 kişi hakkında çeşitli suçlardan gözaltı kararı verildiğini açıkladı.

Gözaltı kararlarının İBB'ye yönelik "kent uzlaşısı" ve "CHP'de para sayma görüntüleri" olarak anılan yolsuzluk iddialarıyla bağlantılı olarak verildiği öne sürüldü.

Emekli askeri hakim Albay Ahmet Zeki Üçok, İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu’nun gözaltına alınmasına ve diplomasının iptal edilmesine tepki gösterdi. Üçok, İmamoğlu’nun durumunun eski Genelkurmay Başkanı Hulusi Akar’ın kızıyla aynı olduğunu belirtti.

Ahmet Zeki Üçok sosyal medya hesabından şu açıklamayı yaptı:

“Değerli Türk Halkı, Amerika’da okuduğu Biyoloji Fakültesinden denklik şartını yerine getirmediği halde usulsüz olarak Türkiye’nin en değerli okullarından birisi olan Hacettepe Tıp Fakültesine yatay geçiş yaptığı, Hacettepe Üniversitesi ve Yüksek Öğretim Kurulu yetkili birimleri tarafından tespit edilerek rapor düzenlenen AK Partili Hulusi AKAR’ın kızı Serra AKAR, Konya Selçuk Üniversitesi Tıp Fakültesi’nin de PROFESÖR olarak görev yapmaktadır.

Sayın Serra AKAR ile birebir aynı durumda olan CHP üyesi, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İMAMOĞLU ise,

Şimdilik, İstanbul Emniyet Müdürlüğü nezarethanesinde esir tutulmaktadır.

Tek bir talebimiz var;

NE ZULÜM, NE MERHAMET”

YALNIZCA ADALET.”