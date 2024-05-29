Son dakika haberi... İstanbul'da 30 kişiye '1 Mayıs' iddianamesi hazırlandı: Toplam 405 yıl hapis istendi
İstanbul’da 1 Mayıs eylemi nedeniyle gözaltına alınan 30 kişi hakkında iddianame hazırlandı. İddiname kapsamında 3 yıl 9 aydan 13 yıl 6 aya kadar ceza talep edildi.
İstanbul’daki 1 Mayıs eylemlerinin ardından yapılan polis operasyonlarında gözaltına alındıktan sonra tutuklanan 30 kişi hakkında İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından iddianame hazırlandı.
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Terör ve Örgütlü Suçları Soruşturma Bürosu tarafından hazırlanan iddianamede, 30 tutuklu hakkında 13 yıl 6'şar aya kadar olmak üzere toplamda 405 yıla kadar hapis cezası istendi.
İddianamede, eylemcilerin toplantı ve gösteri yürüyüşleri kanununa muhalefet, görevi yaptırmamak için direnme, kasten yaralama, kamu malına zarar verme suçlarını işlediği öne sürüldü.
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