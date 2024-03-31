Son dakika haberleri... Türkiye seçimini yaptı: 31 Mart 2024 Bursa yerel seçim sonuçları...

Türkiye, Mahalli İdareler Genel Seçimleri için sandık başına gitti. 61 milyon 441 bin 882 seçmen 81 ilde kurulan 206 bin sandıkta 61 yerel yöneticisini belirlemek için oy verdi. Yayın yasağının sona ermesiyle birlikte resmi olmayan sonuçlar gelmeye başladı. İşte Bursa'da seçim sonuçlarına ilişkin son gelişmeler...

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 31.03.2024 - 19:20
Son dakika haberleri... Türkiye seçimini yaptı: 31 Mart 2024 Bursa yerel seçim sonuçları...
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Türkiye, 31 Mart Mahalli İdareler Genel Seçimleri için sandık başına gitti. 81 ilde kurulan 206 bin sandıkta 61 milyon 441 bin 882 seçmen yerel yöneticilerini belirlemek için oy verdi.

Doğudaki 32 ilde oy verme işlemi saat 07.00'de başlayıp 16.00'da sona erdi. Bu illerin dışında kalan diğer yerlerde oy verme işlemi 08.00 ile 17.00 saatlerinde bitti. Sandıkların kapanmasının ardından sandık görevlileri oyların sayımına geçti.

Bursa'da da yurttaşlar 5 yıl boyunca yerel yönetimcilerini belirlemek için sandığa gitti. Bursa'da sandıklar 17:00'de kapanırken seçim yasağının kalkmasıyla sandıklar açıldı ve oy sayımına geçildi.

Seçmen için kurulan 7 bin 431 sandıkta oy sayımlarına başlandı. Sonuçların belli olmasının ardından oy torbaları sandık kurulu başkanları tarafından seçim kuruluna götürülecek.

2 milyon 368 bin 156 kayıtlı kayıtlı seçmenin bulunduğu Bursa'da AKP'den Alinur Aktaş CHP'den Mustafa Bozbey aday gösterildi.

BURSA'DA SON DURUM NE?

İşte resmi olmayan sonuçlara göre Bursa'da son durum...

CHP: Yüzde 53.13

AKP: Yüzde 39.01

YRP: Yüzde 4.12

İYİ Parti: Yüzde 2.24

DEM Parti: Yüzde 1.46


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