Kırıkkale'de seçimi kim kazandı? Kırıkkale başkanı kim oldu? 31 Mart 2024 Kırıkkale yerel seçim sonuçları....

Yayınlanma: 31.03.2024 - 17:53

Güncelleme: 31.03.2024 - 17:58

Kırıkkaleliler 31 Mart pazar günü belediye başkanı, belediye meclis üyesi ve muhtar seçmek için sandık başına gitti. 31 Mart 2024 Pazar günü yapılan Mahalli İdareler Seçimleri için oy kullanma işlemi tamamlandı. Peki, Kırıkkale'de seçimi hangi aday kazandı?

KIRIKKALE BELEDİYE BAŞKAN ADAYLARI KİM?

31 Mart Pazar günü yapılan yerel seçimde CHP'den Ahmet Önal, AKP'den Mehmet Saygılı, İYİ Parti'den Yavuz Kuzucu, Zafer Partisi'nden Emin Erkeç, YRP'den Muhammet Ali Tekinay, DEM Parti'den ise Cahide Dorak başkan adayı olarak aday gösterildi.

KIRIKKALE'DE SEÇİMLERİ KİM KAZANDI?

Kırıkkale'de "Ahmet Önal, Mehmet Saygılı, Yavuz Kuzucu ne kadar oy aldı" yurttaşlar tarafından merak ediliyor.

Kırıkkale 2024 yerel seçim sonuçları açıklandığında haberimiz güncellenecektir.