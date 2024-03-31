Son dakika haberleri... Türkiye seçimini yaptı: 31 Mart 2024 Muğla yerel seçim sonuçları...

Son dakika haberleri... Türkiye, bugün saat 08.00 itibarıyla sandık başına gitti. Saat 17.00 itibarıyla sandıklar kapanırken oy sayım işlemleri başladı. İşte 31 Mart 2024 Muğla yerel seçim sonuçları...

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 31.03.2024 - 19:22
Son dakika haberleri... Türkiye seçimini yaptı: 31 Mart 2024 Muğla yerel seçim sonuçları...
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Türkiye, 5 yıl boyunca görev yapacak yerel yöneticileri seçmek için bugün sandık başına gitti.

31 Mart 2024 Mahalli İdareler Genel Seçimleri'nde, 61 milyondan fazla seçmen, yaklaşık 207 bin sandıkta oy kullandı.

İlk sonuçlar gelmeye başladı. CHP'nin adayı Ahmet Aras ve AKP'nin adayı Aydın Ağan Ayaydın'ın kaç oy aldığı, Antalya'da kimin kazandığı yurttaşlar tarafından merak edildi. 

Açılan sandık oranı yüzde 9,69 

Katılım oranı ise yüzde 71,52

31 MART 2024 MUĞLA'DA AKP, CHP NE KADAR OY ALDI?

Kesin olmayan sonuçlara göre saat 19.14 itibariyle Muğla'da yerel seçim yarışında son durum şöyle:

İŞTE ANTALYA SEÇİM SONUÇLARI

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) adayı Ahmet Aras yüzde - yüzde 59,63

Adalet ve Kalkınma Partisi (AKP) adayı Aydın Ağan Ayaydın - yüzde 32,52

Halkların Eşitlik ve Demokrasi Partisi (DEM) adayı Yusuf Uludağ - yüzde 1,03

İYİ Parti'nin adayı Metin Ergun  - yüzde 6,07                  

2019'DA TABLO NASILDI?

2019 yılı Muğla yerel seçimlerinde, Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) adayı Osman Gürün, 217 bin 476 oy alarak yüzde 36.01 ile birinci oldu.

Adalet ve Kalkınma Partisi (AKP) adayı Mehmet Nil Hıdır, 171 bin 621 oy ile yüzde 28.42 oranında ikinci sırada yer aldı.

AYRINTILAR GELİYOR... 


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