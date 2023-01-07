HDP'den yeni açıklama! Açık kapı bırakıldı

Yayınlanma: 07.01.2023 - 23:34

Güncelleme: 07.01.2023 - 23:34

Halkların Demokratik Partisi (HDP) Eş Genel Başkanı Pervin Buldan, 2023 genel seçimlerinde partisinin Cumhurbaşkanı adayı çıkaracağını belirterek, “HDP kendi adayını çıkaracak kendi adayını gösterecek ve seçimlere kendi adayıyla gidecek. Bizim Cumhur İttifakı’yla ne Millet İttifakı’yla herhangi bir ortaklığımız yok. Ancak ilkesel yaklaşımlarımız var bunları zamanı geldiğinde oturup konuşabiliriz müzakere edebiliriz, diyalog içinde olabiliriz.” ifadelerini kullandı.

Buldan'ın açıklaması, beraberinde seçimlerin ikinci tura kalıp kalmayacağı ya da Cumhur İttifakı'nın lehine olup olmayacağı tartışmalarını da beraberinde getirdi.

Tartışmalar sürerken HDP cephesinden yeni bir açıklama geldi. HDP Grup Başkanvekili Saruhan Oluç, Tele1'de yaptığı konuşma sırasında HDP Eş Genel Başkanı Mithar Sancar’ın 25 ekim tarihli grup toplantısında aday isimleri üzerinde komisyon kurulduğunu ve bugün HDP Eş Genel Başkanı Pervin Buldan’ın da bunu vurguladığını ifade etti.

"MÜZAKERE YAPILMAYACAKSA KENDİ ADAYIMIZI ÇIKARIRIZ"

"27 Eylül’de bir tutum belgesi açıkladık. Seçimlere nasıl baktığımızı çok açık bir şekilde söyledik. Parlamento seçimlerine kendi ittifak anlayışımızla gireceğimizi açıkladık. Bu cumhurbaşkanlığı seçimi rejimi değiştirmesi gereken bir seçimdir. Dolayısıyla herhangi bir seçim değildir." diyen Oruç, şunları kaydetti:

"Bazı konuları müzakere etmek istediğimizi söyledik. Bu müzakere bizimle yapılmayacaksa kamuoyunda minimum yüzde 12 – 13 oyu görünen bir parti olarak kendi yolumuzda yürümeye devam ederiz. Kendi adayımızı çıkarırız.

HDP Eş Genel Başkanı Mithat Sancar, 25 Ekim’deki grup toplantısında aday isimleri üzerinde komisyon kurulduğunu ve bu çalışmanın başlatıldığını açıkladı. Bugün Pervin Buldan’ın söylediği de bunu vurgulamış oldu. Bizle müzakere edilirse ortak bir adayda elbette buluşmak isteriz. Buluşulmuyorsa da kendi adayımızı belirleriz."