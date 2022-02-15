Son dakika: HDP'li Pervin Buldan'dan 'Kobani davası' eleştirisi

15 Şubat 2022 Salı, 12:55

HDP Eş Genel Başkanı Pervin Buldan, partisinin Meclis'teki grup toplantısında konuştu.

Gündeme ilişkin açıklamalarda bulunan Pervin Buldan, HDP’nin eski eş genel başkanları Selahattin Demirtaş ve Figen Yüksekdağ’ın da aralarında olduğu 108 sanıklı Kobani davasını eleştirdi. Buldan, "İşte Kobani kumpas davası da ellerinde kaldı, dosyaları dava açıldığı gün çökmüştü. Bunu çökerten de sevgili arkadaşlarımız, yargılanan siyasetçiler oldu" dedi.

Buldan'ın açıklamalarından satır başları şöyle:

"Uluslararası oyunların sonuçları Türk halkı ve ittifak halinde oldukları halklar açısından çok farklı oldu. Amacına ulaşamadı.

Halen komplo ve kumpaslarla, tecrit politikasıyla demokratik çözüm yollarını tıkama yollarından çözüm alacaklarını sanıyorlar ama tarihi bir yanılgı içerisinde olduklarını unutmasınlar. İşte Kobani kumpas davası da ellerinde kaldı, dosyaları dava açıldığı gün çökmüştü. Bunu çökerten de sevgili arkadaşlarımız, yargılanan siyasetçiler oldu.

Halen komplo ve kumpaslarla, tecrit politikasıyla demokratik çözüm yollarını tıkama yollarından çözüm alacaklarını sanıyorlar ama tarihi bir yanılgı içerisinde olduklarını unutmasınlar. İşte Kobani kumpas davası da ellerinde kaldı, dosyaları dava açıldığı gün çökmüştü. Bunu çökerten de sevgili arkadaşlarımız, yargılanan siyasetçiler oldu.

AKP ve küçük ortağı Türkiye'yi bir buhran dönemine soktu ve felakete doğru götürüyorlar. Hepimiz bunu görüyoruz. AKP-MHP ittifakı felaket ittifakıdır.

Bugün milyonlarca emekçi 2022 yılının ilk tam zamlı maaşını aldılar. Emeklilerin cüzdanları bugün boşaldı. Zammın keyfini yaşayan ise tek bir yer var. O da Saray'dır. Saray ve yandaşları, beşli çetesi, müteahhitleri bundan faydalanmasını biliyorlar. Saray fatura ödemiyor. Sarayın faturalarını halk ödüyor."