Son Dakika: HDP'li Semra Güzel'in vekilliği düşürüldü

22 Aralık 2022 Perşembe, 16:40

TBMM Genel Kurulu'nda, HDP Diyarbakır Milletvekili Semra Güzel'in milletvekilliği düşürüldü. Gerekçe olarak 'yasama faaliyetlerine katılmaması' gösterildi.

331 kabul, 42'si ret toplam 373 oy kullanıldı.

HDP, MECLİS'İ TERK ETTİ

HDP Eş Genel Başkanları Pervin Buldan ve Mithat Sancar’ın da katıldığı oylamada, HDP milletvekilleri “Semra Güzel halkın iradesidir” yazılı pankartlarla protesto ettiler.

HDP Grup Başkanvekili Saruhan Oluç, kararı eleştiren kısa bir konuşma yaptı. Konuşmanın ardından HDP gurubu, Genel Kurul'u terk etti.

BULDAN VE SANCAR'DAN AÇIKLAMA

HDP Eş Genel başkanları Pervin Buldan ve Mithat Sancar, Semra Güzel'in vekilliğini düşürülmesine ilişkin sosyal medya hesabından açıklama yaptı.

Buldan, "Kürt ve kadın düşmanlığıyla Semra Güzel'in vekilliğini düşürerek, 2 Mart darbecilerinin izinden giden AKP-MHP iyi bilsin ki; Semra, Amed halkının ve kadınların iradesidir. İradeyi düşüremezsiniz! Halkın iradesi karşısında asıl siz kaybedeceksiniz" dedi.

Kürt ve kadın düşmanlığıyla Semra Güzel'in vekilliğini düşürerek, 2 Mart darbecilerinin izinden giden AKP-MHP iyi bilsin ki; Semra, Amed halkının ve kadınların iradesidir.



İradeyi düşüremezsiniz!



Halkın iradesi karşısında asıl siz kaybedeceksiniz#SemraGüzelHalkınVekilidir pic.twitter.com/p8GtXCQsGj — Pervin BULDAN (@PervinBuldan) December 22, 2022

HDP Eş Genel Başkanı Mithat Sancar da"Semra Güzel'in vekilliğinin "devamsızlık" bahanesiyle düşürülmesi, siyasi darbe ve kumpas sürecinin bir devamıdır. İktidarın korkusu, Semraların mücadelesindeki kararlılıktır, devamlılıktır. HDP’yi ve bu mücadeleyi asla durduramayacaksınız" ifadelerini kullandı.

Semra Güzel'in vekilliğinin "devamsızlık" bahanesiyle düşürülmesi, siyasi darbe ve kumpas sürecinin bir devamıdır. İktidarın korkusu, Semraların mücadelesindeki kararlılıktır, devamlılıktır.



HDP’yi ve bu mücadeleyi asla durduramayacaksınız.#SemraGüzelHalkınVekilidir pic.twitter.com/M8zOFkEvHk — Mithat Sancar (@mithatsancarr) December 22, 2022

NE OLMUŞTU?

PKK’li bazı isimlerle fotoğraflarının basına yansıması üzerine HDP’li Semra Güzel’in dokunulmazlığı kaldırılmıştı. Hakkında yakalama kararı çıkarılan Güzel, Eylül ayında gözaltına alınmış ve tutuklanmıştı. Güzel'in, kaçak durumdayken milletvekili özlük haklarından yararlanmayı sürdürmesi üzerine vekilliğinin devamsızlıktan düşürülmesi için süreç başlatılmıştı.