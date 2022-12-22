Son Dakika: HDP'li Semra Güzel'in vekilliği düşürüldü

Son dakika haberi... 3 ay önce dokunulmazlığı kaldırılarak tutuklanan HDP'li Semra Güzel'in vekilliği düşürüldü. HDP Eş Genel başkanları Pervin Buldan ve Mithat Sancar, Güzel'in vekilliğini düşürülmesine ilişkin sosyal medya hesabından açıklama yaptı.

22 Aralık 2022 Perşembe, 16:40
Son Dakika: HDP'li Semra Güzel'in vekilliği düşürüldü
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TBMM Genel Kurulu'nda, HDP Diyarbakır Milletvekili Semra Güzel'in milletvekilliği düşürüldü. Gerekçe olarak 'yasama faaliyetlerine katılmaması' gösterildi.

331 kabul, 42'si ret toplam 373 oy kullanıldı.

HDP, MECLİS'İ TERK ETTİ

HDP Eş Genel Başkanları Pervin Buldan ve Mithat Sancar’ın da katıldığı oylamada, HDP milletvekilleri “Semra Güzel halkın iradesidir” yazılı pankartlarla protesto ettiler.

HDP Grup Başkanvekili Saruhan Oluç, kararı eleştiren kısa bir konuşma yaptı. Konuşmanın ardından HDP gurubu, Genel Kurul'u terk etti.

BULDAN VE SANCAR'DAN AÇIKLAMA

HDP Eş Genel başkanları Pervin Buldan ve Mithat Sancar, Semra Güzel'in vekilliğini düşürülmesine ilişkin sosyal medya hesabından açıklama yaptı.

Buldan, "Kürt ve kadın düşmanlığıyla Semra Güzel'in vekilliğini düşürerek, 2 Mart darbecilerinin izinden giden AKP-MHP iyi bilsin ki; Semra, Amed halkının ve kadınların iradesidir. İradeyi düşüremezsiniz! Halkın iradesi karşısında asıl siz kaybedeceksiniz" dedi.

HDP Eş Genel Başkanı Mithat Sancar da"Semra Güzel'in vekilliğinin "devamsızlık" bahanesiyle düşürülmesi, siyasi darbe ve kumpas sürecinin bir devamıdır. İktidarın korkusu, Semraların mücadelesindeki kararlılıktır, devamlılıktır. HDP’yi ve bu mücadeleyi asla durduramayacaksınız" ifadelerini kullandı.

NE OLMUŞTU?

PKK’li bazı isimlerle fotoğraflarının basına yansıması üzerine HDP’li Semra Güzel’in dokunulmazlığı kaldırılmıştı. Hakkında yakalama kararı çıkarılan Güzel, Eylül ayında gözaltına alınmış ve tutuklanmıştı. Güzel'in, kaçak durumdayken milletvekili özlük haklarından yararlanmayı sürdürmesi üzerine vekilliğinin devamsızlıktan düşürülmesi için süreç başlatılmıştı.


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