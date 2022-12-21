HDP'li Semra Güzel'in milletvekilliğinin düşürülmesine ilişkin yeni gelişme

21 Aralık 2022 Çarşamba, 19:00

Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) Genel Kurulunda, Halkların Demokratik Partisi (HDP) Diyarbakır Milletvekili Güzel'in "devamsızlık" nedeniyle milletvekilliğinin düşürülmesine ilişkin Anayasa ve Adalet Komisyonları Üyelerinden Kurulu Karma Komisyon Raporu görüşüldü.

HDP Batman Milletvekili Tiryaki, Semra Güzel adına savunma yaptı.

TBMM'nin "en çalışkan" vekillerinden Semra Güzel'in vekilliğinin devamsızlık nedeniyle düşürülmek istendiğini öne süren Tiryaki, Güzel'in, öldürülen PKK'lı teröristle fotoğraflarının, bilgilere ulaşma yetkisi olan biri veya birileri tarafından basına servis edildiğini iddia etti.

"HEDEF GÖSTERİLDİ"

Tiryaki, 2014'te çekildiği belirtilen, 2017'den beri ise güvenlik birimlerinin ve cumhuriyet savcılıklarının elinde olduğu iddia edilen fotoğrafların basına servis edilmesi ve ardından 8 Ocak 2022'de yayımlanmasıyla Semra Güzel'in hedef gösterildiğini, "lekelenmeme hakkının" ihlal edildiğini savundu.

"KÜRTLER RIZA GÖSTERMEYECEK"

Semra Güzel'in vekilliğinin düşürülmesinin Kürtlerin nezdinde Kürtlerin iradesinin yok sayılması olduğunu öne süren Tiryaki, "Kürtler başta olmak üzere, toplumun geniş kesimleri, siyasi çıkar amacıyla bir vekilin daha vekilliğinin düşürülmesine rıza göstermiyor ve rıza göstermeyecek." dedi.

MECLİS BAŞKANVEKİLİ BİLGİÇ'TEN YANIT

TBMM Genel Kurulunda 1 Ekim 2018'den 18 Ekim 2022'ye kadar 448 birleşim, 1985 oturum gerçekleştirilirken, 11 yoklama yapıldığına dikkati çeken Tiryaki, oturumu yöneten Meclis Başkanvekili Süreyya Sadi Bilgiç'e "Sayın Başkanvekili, 550 milletvekiline bakarak mı tereddüde düştünüz? Açıkça Anayasa 96'yı ihlal ettiniz, açıkça İç Tüzük 57'yi ihlal ettiniz." diye seslendi.

Meclis Başkanvekili Bilgiç ise "Başkanlık Divanı ve başkanvekillerinin yapmış oldukları uygulamaların tamamı hem Anayasa'ya hem İçtüzük hükümlerine uygundur." karşılığını verdi.

ÖZGÜR ÖZEL SÖZ ALDI

Bunun üzerine CHP Grup Başkanvekili Özgür Özel, dokunulmazlıkların kaldırılmasına karşı olduklarını söylediklerini belirterek, "Vakaya özel olarak silahlı bir ton fotoğraf, terör örgütü mensubiyeti... Ağırlıklı olarak milletvekillerimizin, partimizin görüşü nasıl şekillendi kamuoyunun malumu." sözlerini sarf etti.

İçtüzüğün bir maddesinin kişiye özel uygulandığını söyleyen Özel, mahkeme kararından önce ceza tatbik edilmesinde sakınca gördüklerini kaydetti.

Meclis Başkanvekili Bilgiç, görüşmelerin tamamlandığını belirterek, Komisyon Raporunun açık oylamasının 24 saat geçtikten sonra yapılacağını bildirdi.