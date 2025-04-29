Son dakika... İBB'ye ikinci dalga operasyonda yeni gelişme: 52 kişi adliyeye sevk edildi

Yayınlanma: 29.04.2025 - 09:07

Güncelleme: 29.04.2025 - 12:33

İstanbul Büyükşehir Belediyesi’ne (İBB) yönelik ikinci dalga operasyonda gözaltına alınan 52 kişinin emniyet ifadeleri tamamlandı. 52 kişi adliyeye sevk edildi.

2. dalga operasyonda gözaltına alınan 52 kişi, Emniyet'teki işlemlerinin tamamlanmasının ardından sağlık kontrolünden geçirilmek üzere Bayram Devlet Hastanesi’ne getirildi.

AVUKATLAR İFADE İÇİN İÇERİ ALINIYOR

İBB soruşturmasının 2. dalgasında gözaltına alınanların hakimlik sorguları devam ediyor. Polisler sırayla avukatları ifade icin içeri alıyor.

İBB’YE 2. DALGA OPERASYON: 52 KİŞİ GÖZALTINDA

İstanbul Büyükşehir Belediyesi’ne (İBB) yönelik yürütülen 19 Mart’ta gözaltına alınan İBB Başkanı ve CHP’nin cumhurbaşkanı adayı Ekrem İmamoğlu, 23 Mart’ta tutuklanmıştı. Belediyeye yönelik ikinci bir soruşturma başlatıldı. Bu kapsamda İBB’ye yeni bir operasyon düzenlendi.

Savcılığın açıklamasına göre 53 kişi hakkında gözaltı kararı verildi. 52 kişi düzenlenen ev baskınlarında gözaltına alındı. Operasyon İstanbul, Ankara ve Tekirdağ illerinde yapıldı.

Gözaltına alınanlara, “suç işlemek amacıyla kurulan örgüt kurma, yönetme ve kurulan örgüte üye olma, ihaleye fesat karıştırma, rüşvet, nitelikli dolandırıcılık” suçlamaları yöneltildi.

Gözaltına alınanlar arasında İBB Genel Sekreter Yardımcısı Arif Gürkan Alpay, İSKİ Genel Müdürü Şafak Başa, İSKİ Genel Müdür Yardımcısı Begüm Çelikdelen, İBB İmar Müdürü Ramazan Gülten, İBB Genel Sekreter Yardımcısı Vekili Ramazan Gültekin, İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu’nun özel kalemi Kadriye Kasapoğlu, eski CHP Milletvekili Turan Aydoğan, emekli İBB Genel Sekreteri Can Akın Çağlar ve Medya A.Ş. Yöneticisi Murat Ongun’un eşi Gözdem Ongun’un da yer alıyor.