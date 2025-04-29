İBB’ye yönelik ikinci dalga soruşturmasına üç yeni gizli tanık da eklendi: Rüzgâr, Kartal, Şahin

Yayınlanma: 29.04.2025 - 04:00

Güncelleme: 29.04.2025 - 08:56

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı’nca İstanbul Büyükşehir Belediyesi’ne (İBB) yönelik “yolsuzluk” soruşturmasında ikinci dalgada gözaltına alınanların ifadeleri ortaya çıktı. Sorguda, ikinci el araba alımı, aynı kurumda çalışanlara “Neden aynı yerde telefon sinyaliniz var” gibi sorular yöneltildi.

TURANLI AYRINTISI

26 Nisan’da gözaltına alınan isimlerden İBB’de mühendis ve danışman olarak görev yapan Yakup Öner’e ifadesinde, Şişli’nin Kanal İstanbul’u olarak bilinen projeyi yapan Taş Yapı’nın sahibi iş insanı Emrullah Turanlı’nın iddia ve şikâyetleri de soruldu. Turanlı, tutuklu Şişli Belediye Başkanı Resul Emrah Şahan tarafından engellenen söz konusu inşaat projesi için kendisine karşı irtikap (rüşvet isteme) suçu işlendiğini öne sürerken şikâyetinde Öner’in de bunun içinde olduğunu ileri sürdü.

Öner ise ifadesinde, Turanlı ile görüştüğünü doğrularken kendisine inşaat projesinin, Şişli için bölgeye ekstra yük getirmesi açısından uygun olmadığını ve yeni bir proje hazırlanması gerektiğini söylediğini aktardı.

GİZLİ TANIKLAR

Öner’e ilk dalgadaki soruşturmalarda da ismi geçen gizli tanık Çınar’ın ifadesi de soruldu. Gizli tanık, Öner’in İBB’ye bağlı Boğaziçi İmar Müdürlüğü’nün sorumlusu olduğunu iddia ederken Öner, bu birimin kendisine bağlı olmadığını yalnızca bazı konularda görüş belirttiğini söyledi. Öner’e, soruşturmaya dahil edilen yeni gizli tanık Rüzgâr’ın da ifadeleri soruldu. Gizli tanık, Öner’i Boğaziçi İmar üzerinden imar ile ilgili tüm işleri yürütmekle suçlarken Öner bu iddiaları kesin bir dille reddetti.

Kültür AŞ Reklam Şefi Metin Bal’a da “Kartal” ve “Şahin” adlı gizli tanıkların ifadeleri soruldu. Böylece ilk dalgada ifadelerine başvurulan ve CHP lideri Özgür Özel tarafından da sık sık eleştirilen “Meşe”, “Ladin” ve “Çınar” adlı gizli tanıkların ardından soruşturmaya üç yeni gizli tanık ifadesi daha eklenmiş oldu.

2 ÇEYREK ALTININ KAYNAĞI SORULDU

İBB Kamulaştırma Şube Müdürü Fatih Özçelik’e, sorgusunda evinden çıkan 2 yarım ve 2 çeyrek altınla birlikte 6 tane 5 gram altının ve 5 bin 750 doların kaynağı soruldu. Aile birikimi olduğunu ve yatırım amaçlı bir araya getirildiğini belirten Özçelik, kendisinin ve eşinin aylık gelirinin 200 bin TL’ye yakın olduğunu ve el konan kıymetli eşyaların aylık gelirleriyle alındığını söyledi.