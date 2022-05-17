Son dakika... İçişleri Bakanlığı açıkladı: Canlı bomba eylemi yapmaya hazırlanan IŞİD'liler yakalandı

17 Mayıs 2022 Salı, 12:03

İçişleri Bakanlığı tarafından yapılan açıklamaya göre, terör örgütü IŞİD'e yönelik soruşturma kapsamında, 2021'de Çorum'da yakalanarak tutuklanan, yabancı uyruklu Muhammed Elali isimli örgütü mensubunun evinde ele geçirilen dijitaller, materyaller üzerinde yapılan incelemeler sonrası Bursa'da operasyon başlatıldı.

Bursa Terörle Mücadele Şubesi ekiplerinin operasyonunda, IŞİD mensubu, yabancı uyruklu Halid Aljasem ve Enes Elgannem ile 'canlı bomba' eylemi yapacağı yönünde bilgiler bulunan Süleyman Elhamud, yakalanarak gözaltına alındı.

Şüphelilerin evlerinde yapılan aramalarda, dijital materyallere de el konuldu.