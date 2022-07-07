Son dakika... İçişleri Bakanlığı kararıyla iki belediye başkanı görevden alındı

Rüşvet soruşturması kapsamında gözaltına alınan Menderes Belediye Başkanı Mustafa Kayalar ile belediyenin taşınmazlarını değeri altında satarak kamu zararı oluşturduğu iddia edilen Aksaray Yenikent Belde Belediye Başkanı Mehmet Emin Yumuşak, İçişleri Bakanlığı tarafından görevden uzaklaştırıldı.

cumhuriyet.com.tr
07 Temmuz 2022 Perşembe, 12:58
Son dakika... İçişleri Bakanlığı kararıyla iki belediye başkanı görevden alındı
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Mülkiye Teftiş Kurulu, yürütülen soruşturma kapsamında gözaltına alınan ve dün çıkarıldıkları hakimlikçe adli kontrol şartıyla serbest bırakılan Menderes Belediye Başkanı Mustafa Kayalar ile aynı partili Belediye Meclis Üyesi Ertanç Güleç'in, tanıkların ve ifade sahiplerinin baskı altına alınmaması, suç delillerinin yok edilmesinin, karartılmasının ya da değiştirilmesinin önüne geçilebilmesi, yapılacak ön inceleme ve soruşturmanın selameti için görevden uzaklaştırılmasını talep etti.

Bunun üzerine İçişleri Bakanlığı, Kayalar ile Güleç'i geçici olarak görevden uzaklaştırdı.

Ayrıca Mülkiye Teftiş Kurulu, haksız kazanç elde ettiği ve belediyeyi zarara uğrattığı gerekçeleriyle hakkında dava ve soruşturma bulunan Aksaray'ın Yenikent beldesinin bağımsız Belediye Başkanı Mehmet Emin Yumuşak'ın da görevden uzaklaştırılmasını istedi.

Bakanlık, Yumuşak'ın da geçici olarak görevden uzaklaştırılmasına karar verdi.


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