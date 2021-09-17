Son dakika: İlker Başbuğ hakkında hapis istemi

17 Eylül 2021 Cuma, 15:03

26'ncı Genelkurmay Başkanı İlker Başbuğ’un "FETÖ'nün siyasi ayağı" tartışmalarındaki açıklamaları sonrası başlatılan soruşturma tamamlandı. FETÖ'nün Ergenekon Kumpası'ndan 26 ay hapsedilen İlker Başbuğ için 4 yıla kadar hapis istendi.

NE OLMUŞTU?

İlker Başbuğ, 26 Haziran 2009'da Meclis'ten geçirilen torba yasadaki "asker kişilerin özel yetkili mahkemelerde yargılanması"na ilişkin maddeyi hatırlatmıştı. Başbuğ, "26 Haziran 2009'da askeri şahısların, askeri mahalde işlediği suçlarda dahil özel yetkili mahkemelerde yargılanmasının önünü açan yasa teklifi getiriliyor. Bunu kim hazırladı? Tamamen FETÖ ile ilgili, bu araştırılsın" demişti.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ise, Başbuğ’un bu sözlerine tepki göstermiş ve AKP milletvekillerine seslenerek, “Zaman zaman yanlış değerlendirmeleriyle kamuoyunun önüne çıkan eski bir genelkurmay başkanı bu düzenlemeyi bahane ederek Meclis'i itham altında bırakmıştır. Kendisini iyi tanırım. Bu konuda hepiniz süratle dava açmalısınız” demişti. Daha sonra Başbuğ hakkında dava açılmıştı.