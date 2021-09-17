Son dakika: İlker Başbuğ hakkında hapis istemi
İlker Başbuğ için 4 yıla kadar hapis istendi.
26'ncı Genelkurmay Başkanı İlker Başbuğ’un "FETÖ'nün siyasi ayağı" tartışmalarındaki açıklamaları sonrası başlatılan soruşturma tamamlandı. FETÖ'nün Ergenekon Kumpası'ndan 26 ay hapsedilen İlker Başbuğ için 4 yıla kadar hapis istendi.
NE OLMUŞTU?
İlker Başbuğ, 26 Haziran 2009'da Meclis'ten geçirilen torba yasadaki "asker kişilerin özel yetkili mahkemelerde yargılanması"na ilişkin maddeyi hatırlatmıştı. Başbuğ, "26 Haziran 2009'da askeri şahısların, askeri mahalde işlediği suçlarda dahil özel yetkili mahkemelerde yargılanmasının önünü açan yasa teklifi getiriliyor. Bunu kim hazırladı? Tamamen FETÖ ile ilgili, bu araştırılsın" demişti.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ise, Başbuğ’un bu sözlerine tepki göstermiş ve AKP milletvekillerine seslenerek, “Zaman zaman yanlış değerlendirmeleriyle kamuoyunun önüne çıkan eski bir genelkurmay başkanı bu düzenlemeyi bahane ederek Meclis'i itham altında bırakmıştır. Kendisini iyi tanırım. Bu konuda hepiniz süratle dava açmalısınız” demişti. Daha sonra Başbuğ hakkında dava açılmıştı.
Video Haberler
- Dünya Ticaret Merkezi kulelerine çarparak can verdiler
- Korku dolu anlar! Bir anda ortaya çıktı
- Sınıf başkanı seçilince Erdoğan'a özendi
- Erdoğan'ın ziyareti öncesi kaydedildi: Nedir bu korku?
- Erdoğan'ı konuşması sırasında endişelendiren olay
- Çarpıcı değerlendirme: Erdoğan kazanır düşüncesi yıkıldı
- Şengör, Zoom etkinliğinde öğrencisine tacizi anlattı
- Tehlikenin farkına varmadan böyle eğlendiler
- Şüpheli çanta içinden el bombası çıktı
- Sabah saatlerinde korkunç patlama: Yaralılar var
En Çok Okunan Haberler
- İki yolcu, uçakta cinsel ilişkiye girdi
- Cep telefonu ile tuvalete girenler dikkat!
- Uğur Şahin’den sürpriz itiraf
- Erdoğan'ın ziyareti öncesi kaydedildi: Nedir bu korku?
- Diyanet İşleri'nden Erbaş'ı kızdıracak sözler
- Erdoğan'ı konuşması sırasında endişelendiren olay
- Selin Ciğerci hakkında FETÖ bağlantısı iddiası
- Mahkemeden Musa Orhan hakkında skandal karar!
- AKP'den yeni ekonomi paketi
- Erdoğan'ın görüntülerini izletti