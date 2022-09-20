Son Dakika... İmamoğlu gençlere seslendi: Festival yasakları tepkisi

20 Eylül 2022 Salı, 12:02

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu ve CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu, Elazığ'da İstanbul Büyükşehir Belediyesi Gazi Meslek Teknik Anadolu Lisesi temel atma törenine katıldı.

Gençlere yönelik siyasi iktidarın tutumuna dikkat çeken İmamoğlu, "Ülkemizin her gencinin geleceği parlak. Çok zeki bir genç kitlemiz var. Yeter ki bu ülkenin makam ve mevki sahipleri gençlerin umutlarını yükseltsinler, tam tersini yapmasınlar, bu gençleri kutuplaştırmasınlar, siyasi ikballeriyle bu gençleri aldatıcı bir dile maruz bırakmasınlar. Eminim ki gerisini bu ülkenin gençleri halleder. İş isteriz, aş isteriz demiyorlar; adalet isteriz diyorlar. Gençlerimiz kardeşçe yaşamanın kıymetini biliyorlar. Hiç önyargıları yok" ifadelerini kullandı.

İmamoğlu, festival yasaklarına da tepki göstererek, "Her ne kadar o festivaller şunlar bunlar engellense de onlar eğlenmeyi de bir arada olmayı da iyi biliyorlar. Şunu ifade edeyim en önemlisi; genel başkanım hiç önyargıları yok. Kim nereli, hangi etknik kökenden vs. bu milletin parçası olduklarında, karşısında kendini dinleyen bir insanı gördüğünde gençlerin büyük bir çoğunluğu, sıfır önyargıyla sizin o tarfilediğiniz ikinci yüz yıla çok hazırlar" dedi.

İmamoğlu açıklamasının devamında şu ifadeleri kullandı:

"Ben her yerden şu daveti yaptım; İstanbul'un kapısı her siyasi partili belediye başkanına açık. Ne yazık ki ilk başta bize randevu veren belediye başkanları sonradan vermemeye başladı. İnanın bazı taleplerini gizli de olsa yaptırıyorum. Çünkü onlara bir zarar gelmesin istiyorum. Ne gerek var."

İBB Başkanı açıklamasını, "Bazı şeyleri anlamak için illa büyük acıları yaşamaya gerek yok. Bütün arkadaşlarımızın gösterdiği emeğe, bürokraside katkı sunan herkese, izin veren bakanlığa, İBB Meclisi'ndeki bütün siyasi partilere teşekkür ediyorum. Bu okulun gençlerimize umut, geleceğimize ışık olmasını diliyorum" şeklinde sonlandırdı.