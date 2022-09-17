AKP'li Ümraniye Belediye Başkanı Yıldırım'dan İmamoğlu'na teşekkür:

17 Eylül 2022 Cumartesi, 15:49

Ümraniye 15 Temmuz Şehitler Meydanı; TBMM CHP Grup Başkanvekili Engin Altay, İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu ve Ümraniye Belediye Başkanı İsmet Yıldırım tarafından hizmete açıldı.

Açılışı yapılan alanın inşa hikayesinin 2018 yılına, merhum Kadir Topbaş’ın İBB Başkanlığı dönemine kadar uzandığını belirten Ümraniye Belediye Başkanı Yıldırım, “Bir miktar gecikme de olsa bir şeyi hizmete getirmek, ucuza getirmek hakikaten bizleri sevindiriyor. İnşaat mühendisi olmamız hasebiyle de eser yapıldıkça hoşumuza gidiyor. Bu sebeple, baştan itibaren emeği geçen herkese, Sayın Büyükşehir Belediye Başkanımıza ve ekibine, Can Bey ve diğer ekip arkadaşlarına ayrıca çok çok teşekkür ediyorum. Böyle bir hizmet, inşallah Ümraniye'mizde diğer meydanlara. Bundan sonra Dudullu Meydanı, metrosu açılışıyla birlikte planlanıyor. Orası da ihtiyaç olan bir meydan olacak. İnşallah meydanlarımızı geliştirmemiz lazım, nefes aldırmamız lazım, insanların toplanma yeri olması lazım” dedi.

"KUTUPLAŞTIRMANIN HİÇBİRİMİZE FAYDA VERMEYECEĞİNİ BİLİYORUZ"

Açılışta konuşan İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu ise, "Bir buçuk ay önce 150 günde 150 proje sürecimizi başlatmıştık. Projelerimizi hızla hayata geçirmenin keyfini yaşıyoruz. Hız deyince sevgili Engin Altay, hız deyince sana yetişemiyoruz diye bana takılıyor sağ olsun. Umut ederim ki hizmette hangi kurumda, hangi birimizde devletin hangi konumunda iş yapıyorsa yapsın hiç kimsenin hızına yetişmeyelim. İş ve hizmet hızına yetişmeyelim çünkü memleketimiz ancak öyle kalkınır. Şimdiden 200’e aşan sayıya ulaşmayı umut ediyorum. Ümraniye'de başka açılışlarımız da var. Yakın zamanda bir öğrenci yurdunu hayata geçireceğiz ve öğrenci, yurt, yatak sayımız göreve aldığımızda yoktu şimdi üç bini aşıyoruz. Psikolojik danışma merkezimizi açacağız. Ümraniye'de bir de kreşimizi bu döneme hızlıca açılışı yapıp vatandaşlarımızın hizmetine sunmanın keyfini yaşayacağız. İhtiyaç neredeyse açıkçası hizmeti oraya o ihtiyacı karşılamak üzere getirme konusunda özenli davranıyoruz. İstanbul'un 39 ilçesinin kesinlikle birbirinden ayırt etmeksizin farklı bir muamele yapmaksızın işlerimizi yapıyoruz ortak akıl masalarımızı kuruyoruz ve çalışıyoruz. Çünkü ötekileştirmenin, ayrıştırmanın, kutuplaştırmanın hiçbirimize fayda vermeyeceğinin net olarak biliyoruz" ifadelerini kullandı.