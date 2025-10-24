Son dakika... İmamoğlu'ndan 'casusluk' soruşturması üzerine açıklama: 'Kelimelerle tarif edilemeyecek, utanç verici bir ahlaksızlıkla karşı karşıyayız'

CHP'nin Cumhurbaşkanı adayı ve İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, bu sabah aralarında kendisinin de olduğu bir dizi isim için açılan "casusluk" soruşturması üzerine bir açıklama yaptı.

İmamoğlu'nun X platformundaki Cumhurbaşkanlığı Aday Ofisi üzerinden yapılan açıklamaya göre İBB Başkanı, açıklamasında şu ifadeleri kullandı:

"Böyle bir iftira, yalan ve komplo şeytanın bile aklına gelmez! Kelimelerle tarif edilemeyecek, utanç verici bir ahlaksızlıkla karşı karşıyayız. Bu nasıl bir ihtiras, nasıl bir koltuk hırsı, nasıl bir korku ve çaresizlik halidir? Yolsuzluk ve terör suçlamalarıyla ikna edemediğiniz bu aziz milleti casusluk gibi akıl almaz bir iftira ile mi ikna edeceksiniz? Aziz Milletim; Bugün yargı üzerinden yürütülen operasyonlar; Türkiye Cumhuriyeti Devleti, yüce Türk Yargısı ve 86 milyon vatandaşımız için artık çok büyük ve tarihi bir tehdite dönüşmüştür. Ancak asla umudunuzu kaybetmeyin: Azim, kararlılık ve sabırla, devletimizin ve milletimizin bekası için bu bir avuç muhterisle mücadelemize devam edeceğiz."