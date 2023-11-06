Son dakika... İmamoğlu, CHP'nin yeni lideri Özel'i ziyaret edecek!
Son dakika haberi... İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, bugün saat 12.30'da CHP Genel Başkanı Özgür Özel'i ziyaret edecek.
İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Genel Başkanı Özgür Özel'i ziyaret edecek.
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