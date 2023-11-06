Son dakika... İmamoğlu, CHP'nin yeni lideri Özel'i ziyaret edecek!

Son dakika haberi... İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, bugün saat 12.30'da CHP Genel Başkanı Özgür Özel'i ziyaret edecek.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 06.11.2023 - 12:12
Son dakika... İmamoğlu, CHP'nin yeni lideri Özel'i ziyaret edecek!
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İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Genel Başkanı Özgür Özel'i ziyaret edecek.

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Ekrem İmamoğlu İmamoğlu Özgür Özel

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