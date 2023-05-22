Son dakika... İmamoğlu'ndan Erdoğan'a çok sert montaj tepkisi
Son dakika haberi... İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, montaj yalanını kabul eden AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a Twitter üzerinden yaptığı paylaşımla tepki gösterdi. İmamoğlu, "Bir müslümana asla yakışmayan bu iftira ve kumpas kampanyası ayaklarına dolandı. Montaja, iftiraya ve kumpasa bu milletin ahlakı, vicdanı ve feraseti geçit vermeyecek." dedi.
AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 14 Mayıs öncesi düzenlediği mitinglerde, CHP'nin 'Haydi' reklam filmine montaj ile PKK elebaşının eklendiğini kabul etti. "Kandil'dekilerle video çekimleri var, bunları yayımladılar. Ama montaj ama şu ama bu" diye konuşan Erdoğan'a bir tepki de Cumhurbaşkanı Yardımcısı adayı ve İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'ndan geldi.
İmamoğlu, Twitter hesabından yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı:
"Cumhurbaşkanı Sn. Erdoğan, mitinglerde millete gerçek gibi gösterdiği Kemal Kılıçdaroğlu videosunun montaj olduğunu canlı yayında itiraf etti. Bir müslümana asla yakışmayan bu iftira ve kumpas kampanyası ayaklarına dolandı. Montaja, iftiraya ve kumpasa bu milletin ahlakı, vicdanı ve feraseti geçit vermeyecek."
Cumhurbaşkanı Sn. Erdoğan, mitinglerde millete gerçek gibi gösterdiği Kemal Kılıçdaroğlu videosunun montaj olduğunu canlı yayında itiraf etti. Bir müslümana asla yakışmayan bu iftira ve kumpas kampanyası ayaklarına dolandı. Montaja, iftiraya ve kumpasa bu milletin ahlakı, vicdanı… pic.twitter.com/EmvarGtK48— Ekrem İmamoğlu (@ekrem_imamoglu) May 22, 2023
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