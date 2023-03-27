Son dakika... İmamoğlu'ndan 'hâkim' tepkisi: 'İşin içinden çok pis kokular geliyor...'

Yayınlanma: 27 Mart 2023 - 15:08

Güncelleme: 27 Mart 2023 - 15:23

Daha önce Cumhuriyet tarafından AKP’li isimlerle birlikte fotoğrafları ortaya çıkarılan, İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu'na hapis cezası ve siyasi yasak kararı verilen davanın hâkimi Mehdi Komşul hakkında yeni bir skandal daha gündeme geldi.

"15 TEMMUZ'DA İNGİLTERE'DEYDİ"

HalkTV yazarı İsmail Saymaz, İmamoğlu'nun davasına bakan İstanbul Anadolu 7. Asliye Ceza Mahkemesi Hâkimi Mehdi Komşul'un kardeşi Muhammed Ziya'nın FETÖ'cü olduğunu yazdı.

Saymaz, Ziya'nın devlet bursuyla İngiltere'de doktora yaparken, KHK ile öğrencilikten ilişiğinin kesildiğini belirterek, "Şaşırdınız mı? Doğrusu, ben şaşırmadım. Bugüne kadar açığa çıkmamasına hayret ediyorum" dedi.

Davanın hakimi Mehdi Komşul'un kardeşinin 15 Temmuz'da İngiltere'de olduğunu kaydeden Saymaz, "Hakim Mehdi Komşul, İBB’de çalışıyor olsaydı, kardeşinden ötürü İçişleri Bakanlığı’nın güvenlik soruşturması ve arşiv araştırmasından ‘FETÖ ile iltisaklı’ çıkacaktı. Acaba, diyorum, Komşul’un bu iltisakı mı, İmamoğlu’na hapis cezasını ve siyasi yasağı verdirdi?" ifadelerini kullandı.

İMAMOĞLU'NDAN İLK YANIT

İmamoğlu, restorasyonu tamamlanma aşamasına gelen Beykoz’daki Anadolu Hisarı’nda, Fatih Sarayburnu Parkı’ndaki şantiyede ve Beyoğlu Kabataş Transfer Merkezi inşaatı alanında incelemelerde bulundu.

İmamoğlu, Kabataş’taki inceleme gezisinin ardından gazetecilerin gündeme ilişkin sorularını yanıtladı.

İmamoğlu, “Sizin davanıza bakan hakimin kardeşinin KHK'yla ihraç edildiği ve FETÖ'yle ilişkili olduğu ortaya çıktı. Ne düşünüyorsunuz bununla ilgili” sorusuna şu yanıtı verdi:

“Vallahi tabii İBB'de, ‘terör örgütüyle iltisaklı’ diye nasıl kıyamet koparıldığını biliyoruz. Kıyameti koparanların içinde, bakanından başka kurumlara kadar varan makam sahibi insanlar var. Tabii şunu söylemem lazım: Hakimler Savcılar Kurulu, çok önemli bir sınav veriyor. Herkesin malumu; davanın ilk hakimine nasıl telkinde bulunulduğu, nasıl zorlandığı, hatta tehdide varacak şekilde birtakım iddiaların konuşulduğu bir süreç yaşandığı ortada. Ve hatta bu konu aslında neredeyse kanıtlanmış gibi diyebilirim. Ama HSK, bu konuda tek bir adım bile atmadı. Şimdi cezayı veren hakimin kardeşinin FETÖ iltisaklı olmasıyla ilgili süreç konuşulur durumda. Çok net; hani bu acı bir durum. İşin içinden çok pis kokular geliyor."

"UYDURMA BİR DAVA"

"Acaba nasıl böyle bir hakim atanmış? Bir kurgu mu yapılmış? Bir sürü şey insan düşünmeden edemiyor" diyen İmamoğlu, "Zaten uydurma bir mahkeme, uydurma bir dava… Düşünsenize; işte hala istinaf mahkemesinde bekletiliyor. En başta söylediğim gibi, Hakimler Savcılar Kurulu, önemli bir sınava tabidir. Şu ana kadar sınavların hepsinde kaldı. Bakalım bu aşamada ne yapacak?" ifadelerini kullandı.

İmamoğlu, şöyle devam etti:

"Biz zaten mahkemeyle ilgili, mahkemenin hakimiyle ilgili birçok beyanda bulunmuştuk. Avukatlarımız, süreci takip ediyor. Ama ben, HSK'nın sınavının bir üstüne çıkıyorum. Ben bu süreci, buradan Türkiye Cumhuriyeti devletimizin Adalet Bakanı'na da havale ediyorum. Bakalım o bu konuya ne diyecek ya da nasıl bir takipte ya da denetimde bulunacak.”