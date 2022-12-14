Son Dakika... İmamoğlu'ndan karar sonrası ilk tepki: 'Halkın verdiği yetkiyi hiçbir insan alamaz'
İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'ndan karar sonrası ilk tepki geldi. İmamoğlu, "Halkın verdiği yetkiyi hiçbir insan alamaz. Mücadelemiz daha güçlü başlıyor Allah'ın izniyle" dedi.
İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Başkanı Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun Yüksek Seçim Kurulu (YSK) başkan ve üyelerine hakaret ettiği iddiasıyla yargılandığı davada karar çıktı.
İstanbul 7. Asliye Ceza Mahkemesi, Ekrem İmamoğlu hakkında 2 yıl 7 ay 15 gün hapis cezası verdi. Mahkeme, Ekrem İmamoğlu'nu 2 yıl 7 ay hapis cezası verdi. Mahkeme, İmamoğlu hakkında TCK'nin "Belli hakları kullanmaktan yoksun bırakılma" konusunu içeren 53. maddesinin uygulanmasına da hükmetti.
İmamoğlu, kendisine verilen siyasi yasak ve hapis cezasının ardından ilk kez açıklamalarda bulundu. İYİ Parti lideri Meral Akşener'in de bulunduğu makam odasında konuşan İmamoğlu, "Halkın verdiği yetkiyi öyle bir avuç insan alamaz. Mücadelemiz daha güçlü başlıyor Allah'ın izniyle" dedi.
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